Santé : il manque au moins 170 médécins généralistes dans le Loiret

Cette enquête commandée par l'Association des maires ruraux de France a recensé sur chaque bassin de vie le nombre de médécins généralistes en place et combien il en faudrait pour atteindre la moyenne nationale.

L'est du Loiret particulièrement en souffrance

La palme revient à Courtenay qui compte seulement 2 généralistes pour près de 17.000 habitants. Il en faudrait 12 de plus. Sur le secteur de Ferrières-en-Gâtinais, là encore, il n'y a que 2 médécins alors que 9 seraient nécéssaires. Même pénurie sur Châtillon -Coligny et les communes alentour : 3 médécins en activité quand il en faudrait 11. " Et encore, on s'estime chanceux" explique le maire de Châtillon- Coligny, Florent de Wilde, "en 2020, deux médecins généralistes sont venus s'installer alors qu'on n'avait plus personne depuis 2 ans. Evidemment, ça reste insuffisant. Certains doivent toujours faire des kilomètres pour être pris en charge et après, c'est à nous de s'adapter et d'être vigilant pour que tout le monde ait accès aux soins."

Pas de solution à Orléans ou Montargis non plus

Dans cette étude, on constate qu'il y a aussi des tensions sur les secteurs de Beaune-la-Rolande, Bellegarde et Puiseaux, qui auraient besoin de deux fois plus de médécins qu'il y en a actuellement. Et, contrairement à d'autres départements, dans le Loiret, les ruraux ne peuvent même pas tenter leur chance en ville pour trouver un médécin. A Orléans, il en manque au moins 35 et à Montargis, 22 Au total, il faudrait 170 médécins de plus dans le Loiret selon cette enquête de l'AMR de France.