Santé : inauguration de la CPTS de Châtellerault, "on doit rendre le territoire attractif" pour son président

Les 84 000 habitants des 49 communes du Châtelleraudais et du Nord Vienne peuvent s'adresser à la CPTS , s'ils ont besoin de trouver un généraliste, un infirmier ou un spécialiste. "Nous sommes là pour mettre en relation les usagers, les patients et les soignants, explique le docteur Jocelyn Kamga, président de cette Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Et c'est important dans une zone où 10% des généralistes vont bientôt partir à la retraite". Cette structure ouverte en juin 2021 sera officiellement inaugurée ce mardi 17 janvier. Elle regroupe tous les soignants et doit aussi s'assurer de l'attractivité du Nord Vienne.

"Nous devons faire face aux changements de la profession depuis une dizaine d'années, ajoute le généraliste à Scorbé-Clairvaux. Les jeunes médecins veulent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. D'autant que la profession se féminise beaucoup".