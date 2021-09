Haute-Vienne :"j'ai dû me faire vacciner pour ne pas perdre mon emploi"

Cette infirmière d'un centre hospitalier de Haute-Vienne préfère rester anonyme. Elle n'a jamais été contre la vaccination mais plutôt contre le caractère obligatoire de cette mesure. Début septembre, à contre cœur, elle a reçu sa première injection :"J'ai été un peu mise au pied du mur. J'ai été obligée de me faire vacciner pour ne pas perdre mon emploi... Je dénonce un peu ça car j'aurais voulu me faire vacciner pour ma santé et non pour ne pas être licenciée. Donc, je vous avoue que j'y suis allée un peu la mort dans l'âme parce que j'aurais souhaité avoir encore un peu plus de temps. On aimerait simplement avoir du recul et ne pas avoir eu cette obligation sous la gorge!" confie cette infirmière avant d'ajouter :"Je crois qu'il ne faut pas nous traiter "d'antivacs" ni de complotistes comme on peut l'entendre car ce n'est pas du tout ça ! Je crois que tout être humain a le droit de réfléchir, de s'interroger et heureusement. Je suis même, en tant que personnel soignant, la première à recommander le vaccin pour les personnes à risques, mais je m'interroge sur les gens en bonne santé, et les plus jeunes par rapport à ce vaccin qui est nouveau." Quand on lui demande si elle a reçu des menaces de la part de sa direction sa réponse est nette :"Pour mon propre cas, je vais être franchement honnête, non ! Absolument pas!" Elle a maintenant jusqu'au 15 octobre prochain pour être complètement vaccinée.