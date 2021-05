Diabète : il va courir sept marathons en une semaine pour collecter des dons

Licencié de la Berrichonne Football le 1er janvier 2021, Romaric Boch n'en reste pas moins très actif. L'ancien préparateur physique du club castelroussin est venu donner de ses nouvelles, ce lundi dans 100% Berri sur France Bleu Berry. À partir du mardi 18 mai et jusqu'au lundi de Pentecôte, le 24 mai, il va faire un tour du département de l'Indre en courant, au départ d'Ardentes et pour une arrivée à Châteauroux. Sept jours de course et 270 kilomètres au total pour la bonne cause : recueillir des dons pour la lutte contre le diabète.

"J'ai une petite fille de huit ans et demi qui a été diagnostiquée avec un diabète de type 1 en octobre 2019. Je me suis toujours dit que je mettrais en place une manifestation qui permettrait de récolter des dons. C'est chose faite avec des amis avec l'accord de ma femme qui était totalement partante", explique-t-il. L'idée est de relayer cette initiative au plus grand nombre pour récolter des dons qui seront ensuite reversés à l'association des jeunes diabétiques.

Romaric Boch est également revenu sur son éviction et celle de l'intégralité du staff de l'équipe première. Un coup de téléphone passé le 31 décembre 2020 pour un rendez-vous le 1er janvier au matin ! Romaric estime que le travail a été bien fait malgré l'absence de résultat et surtout que la saison précédente, le maintien avait été assuré avec une deuxième partie de championnat assez remarquable avec la même équipe aux commandes de l'équipe professionnelle. "Suite au départ de Nicolas Usaï, nous ne sommes pas bien mais pas une seule seconde nous pensons que nous allons tous être virés. J'ai discuté avec Monsieur Angoula qui sait très bien ce qui s'est passé la saison dernière à aucun moment il me dit que ça va mal tourner. Je me suis senti trahi", a noté Romaric Boch dans 100% Berri.