Un seul patient anglais en 2016, dix l’année dernière. Mais l’objectif de l'hôpital de Calais a toujours été d’accueillir 400 britanniques, depuis le signature d'un accord avec le NHS, le système britannique de santé, en 2015. Une solution inespérée pour ces patients, raconte Martin Trelcat, le directeur de l’hôpital de Calais :

Ils ont l'impression d'avoir gagné au loto, puisque en général ils ont entre sept et douze mois d'attente et nous, en trois semaines, on arrive à boucler l'intervention. C'est pour des vésicules biliaires ou des prothèses de genoux ou de hanche. Ce sont des opérations pour lesquelles, en France, il n'y a pas de délai d'attente.