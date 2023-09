Santé : l'hôpital du Mans reste sous tension

La moitié des services d'urgence a fonctionné en mode "dégradé" cet été. C'est ce que révèle une enquête publiée par le syndicat Samu-urgence de France . L'hôpital du Mans doit lui aussi s'adapter au manque de personnel dans certains services, explique Guillaume Laurent, le directeur de l'établissement, invité de France Bleu Maine ce jeudi matin.

Guillaume Laurent, le directeur de l'hôpital du Mans. Pour l'instant, l'hôpital fait face mais reste sous tension à cause notamment du manque de personnel © Radio France - yann lastennet

France Bleu Maine : Après un été 2022 assez compliqué, est-ce que cet été 2023 a été plus simple à gérer pour le centre hospitalier du Mans ?

Guillaume Laurent, directeur de l'hôpital du Mans : Pas plus simple. Le fonctionnement est toujours sous tension. Néanmoins, les équipes sont très mobilisées comme toujours, habituées également à la situation. La population elle-même a pris l'habitude d'appeler le 15 ou le 116 117 avant de se rendre aux urgences. Ce qui a permis aussi de diminuer la tension. Néanmoins, les urgences de l'hôpital du Mans sont les seules ouvertes en Sarthe 24 h sur 24, sept jours sur sept avec une activité plus importante que les années précédentes, équivalente à celle de l'été 2022.

Les urgentistes sont montés au créneau au printemps pour dénoncer les conditions indignes, selon eux, pour les patients qui attendent parfois plusieurs heures sur des brancards avant d'être pris en charge.

On parle en particulier des patients de la filière santé mentale avec la fermeture de 40 lits à l'hôpital psychiatrique d'Allonnes. Ça reste évidemment un sujet de préoccupation pour nous. On souhaite que les patients ne restent pas trop longtemps dans les urgences de l'hôpital. Ce n'est pas le lieu. Et donc des solutions d'hospitalisation sont proposées par nos collègues de l'hôpital psychiatrique et également par les collègues des autres hôpitaux de la région. Il y a une solidarité, c'est suffisant pour l'instant, mais on reste sur la ligne de crête. Tous les jours, on doit être en vigilance sur ce sujet-là.

Vous parliez de régulation. Ça a particulièrement bien marché, à tel point que les agents régulateurs sont en grève aujourd'hui pour demander plus de personnel. Ils ne sont pas assez nombreux pour prendre en charge tous les appels du 15 ?

Tous les jours, c'est plus de 1.000 appels qui sont traités par ces équipes d'assistants de régulation médicale et les médecins qui travaillent avec eux. C''est une augmentation de 30 % d'activité par rapport à la période avant Covid, par rapport à 2019. C'est lié à la fois à la mise en place du service accès aux soins. On veut rendre plus facile l'accès à un conseil médical, notamment pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Mais c'est aussi lié aux fermetures de service d'urgences sur le territoire. Le bon réflexe, c'est d'appeler le 15 ou le 116 177 avant de se rendre aux urgences. Ce bon réflexe a été pris, désormais, je pense, largement par les Sarthois, mais la rançon du succès, c'est qu'effectivement, on a besoin de davantage d'assistants de régulation médicale. Nous avons des postes vacants au Samu de Sarthe, mais comme dans tous les SAMU.

Combien ?

Nous aurions besoin d'une vingtaine d'assistants de régulation supplémentaires. Alors nous faisons appel à des étudiants en santé qui préparent les études de médecine, qui sont très motivés pour ce type de poste. Mais ce n'est pas suffisant.

Quels sont globalement les besoins de recrutement de l'hôpital du Mans ?

La bonne nouvelle, c'est que nous avons recruté 80 infirmiers depuis le mois de juillet. C'est un chiffre que nous n'avions pas atteint depuis plusieurs années. Une quarantaine d'aides soignants également. Trente médecins se sont inscrits dans une carrière hospitalière pour être titulaires, titularisés comme praticien hospitalier. Donc, ces données-là sont intéressantes. Ce sont des tendances assez récentes qui, sans doute, nous encouragent à poursuivre notre plan d'attractivité et de fidélisation. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est une avancée majeure. Il nous reste effectivement des postes vacants, surtout des postes de nuit, puisque le travail de nuit apporte une pénibilité ou un déséquilibre par rapport à la vie personnelle. Ce que nous attendons là maintenant, c'est la mise en œuvre des annonces qui ont été faites par la Première ministre la semaine dernière concernant la revalorisation du travail de nuit , aussi bien pour les médecins en astreinte que pour les infirmiers et les aides soignants. Pour ces derniers, Infirmiers soignants, 25 % de plus de rémunération sur la nuit.

De nouveaux cas de Covid sont signalés en cette rentrée avec de nouveaux variants qu'on dit plus contagieux, plus résistants aux vaccins. Est-ce que vous craignez un nouvel afflux de malades dans les prochains mois ?

Ce n'est pas une crainte. C'est sans doute une obligation pour nous de poursuivre notre mobilisation et d'appliquer nos procédures. Nos professionnels sont habitués désormais à remettre le masque. Pour l'instant, on l'a enlevé à l'hôpital, mais sans doute dans quelques jours, quelques semaines, si les tendances se poursuivent, nous devrons remettre le masque. C'est la mesure de base. Ensuite, la vigilance portera sur l'absentéisme puisque nos professionnels peuvent être aussi touchés par la Covid. L'idée, c'est d'être vigilant sur les modes de contamination, que ce soit à l'hôpital ou en dehors. Mais nos professionnels sont largement habitués. Comme toujours, si on doit le faire, on s'adaptera.

Le centre de santé Alliance Vision du Mans, comme tous les centres du groupe, a été déconventionné par la Sécurité Social. Du coup, des patients se retrouvent sans médecin traitant, sans dentiste. Là aussi, est-ce une décision qui peut accentuer la tension sur l'hôpital ?

L'hôpital a besoin de la médecine de ville et réciproquement. C'est vrai que la fermeture ou la suspension de conventionnement d'un centre qui accueille ce type de patients peut être préjudiciable. On jouera notre rôle. Nous avons un service d'ophtalmologie qui fonctionne très bien avec une équipe médicale jeune et dynamique. Nous avons un centre de soins dentaires qui fonctionne tout aussi bien également...

Mais qui est complet !

On peut continuer à proposer des créneaux, mais ils sont assez vite pris. Le bon réflexe, là encore, c'est d'appeler le 116 117. Lorsque les patients sont en impasse, sans solutions, des conseils peuvent être donnés, des orientations peuvent être données.

