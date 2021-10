Santé : la campagne de vaccination antigrippale avancée au 22 octobre

La campagne de vaccination contre la grippe, qui devait débuter le 26 octobre pour les personnes ciblées, débutera finalement avec quatre jours d'avance le 22 octobre, selon une note "urgente" de la Direction générale de la Santé adressée aux médecins, pharmaciens et infirmiers ce lundi, que franceinfo a pu consulter.

Risque accru

La DSG justifie cette avancée par le fait que "cette année, dans un contexte de circulation des virus de la Covid-19 et de la grippe,le risque de co-infection et de développement de formes graves et de décès" est augmenté. "Afin d’encourager la synergie entre les deux campagnes de vaccination et ne perdre aucune opportunité de vacciner contre la grippe et contre la Covid-19 les personnes les plus fragiles, les professionnels de santé pourront éditer les bons de vaccination, délivrer, et administrer le vaccin contre la grippe aux personnes ciblées par les recommandations dès le 22 octobre", écrit la DGS dans sa note.

Campagne lancée dès ce lundi en Ehpad

Les Ehpad et les établissements de santé étaient invités à déployer la vaccination antigrippale dès ce lundi 18 octobre, pour permettre des séances de vaccination conjointes contre la grippe et contre la Covid-19. "Parce que tout est prêt pour la campagne de vaccination contre la grippe nous avançons son lancement : dès aujourd’hui en Ehpad, le 22/10 pour les publics prioritaires. Prenez soin de vous", a commenté le ministre de la Santé Olivier Véran sur son compte Twitter.