Santé : la CFDT Santé-Sociaux Loire redoute que la situation à l'hôpital ne soit pas rattrapable

Les trois syndicats hospitaliers signataires du "Ségur de la santé" (FO, CFDT, Unsa) organisaient mardi une journée de mobilisation, pour réclamer de meilleurs salaires et plus de personnel dans les établissements.

4.300 lits ont été fermés l'an dernier dans les établissements de santé français à cause de l'épidémie de Covid mais aussi du manque de personnel, indique ce mercredi matin le ministère de la Santé, alors que les personnels hospitaliers et de soins se mobilisent pour réclamer de meilleurs salaires et plus d'effectifs. Dans la Loire, un rassemblement était organisé mardi sur le rond-point de l'hôpital nord de Saint-Étienne, à l'appel de FO, la CFDT, et l'Unsa, les trois syndicats qui ont signé le "Ségur de la santé" à l'été 2020.

"Le Ségur de la santé a changé beaucoup de choses quand-même, notamment le complément de traitement indiciaire (CPI) de 183 euros, mais il y a encore du travail", explique Marie-Christine Aufaure. La secrétaire générale CFDT du secteur Santé-Sociaux dans la Loire cite la formation ou les agents de catégorie C, "qui restent au moins pendant huit ans avec le même traitement". Elle estime aussi que le CPI doit être étendu aux agents administratifs de certains établissements sociaux.

Fuite des personnels vers d'autres secteurs professionnels

Marie-Christine Aufaure ne se dit absolument pas surprise par les 4.300 lits fermés en 2021 dans les établissements de santé français : "il y a quelques années ou mois ont fermait des lits par manque de médecins, _maintenant à l'hôpital on ferme des lits par manque d'aides-soignantes et d'infirmières_, ce sont des métiers en tension, et il y a des patients qui attendent et qui vont du coup engorger les urgences". Au CHU de Saint-Étienne, par exemple, elle évoque "25% de passage de plus du fait des services d'urgences fermés cet été" ailleurs dans la Loire.

"Même le privé et le privé non lucratif n'attirent plus autant qu'avant", poursuit-elle, en citant l'exemple des Ehpad (elle exerce dans un Ehpad de La Fouillouse). Marie-Christine Aufaure constate même un phénomène qui jusqu'ici concernait surtout la région parisienne, "une fuite totale de personnels", avec des reconversions dans des milieux très éloignés de la médecine et du soin. _"_On a des personnes qui vont monter des GAEC en Haute-Loire ou qui retournent travailler dans les usines du secteur pour ne plus avoir la charge mentale d'accompagner les gens dans la maladie et parfois jusqu'à la mort", affirme la secrétaire générale CFDT du secteur Santé-Sociaux dans la Loire. Elle redoute l'impact de ces départs : "si rien n'est fait de manière profonde, il y aura de grosses difficultés... et je ne sais même pas si c'est encore rattrapable".