Santé : la Corrèze envoie des lettres pour draguer les médecins des autres départements

"La Corrèze recherche des médecins et a un beau projet à vous présenter" : voilà quel pourrait être le titre d'une annonce tout à fait sérieuse du conseil départemental qui va ouvrir cette année à Egletons un centre de santé avec des médecins salariés, employés par la collectivité, pour pallier le manque de généralistes sur le territoire.

Mais avant que "Corrèze Santé" soit opérationnel à l'horizon mai / juin, il faut donc trouver les médecins. Pour cela, le conseil départemental a commencé à envoyer des courriers aux 50.000 généralistes de France pour vanter son initiative. Elle ne manque pas de faire réagir certains d'entre eux qui la jugent un peu racoleuse.

La compagne d'un médecin installé dans la Vienne s'est émue de la démarche du conseil départemental de Corrèze - capture d'écran Twitter

"Docteur, le département de la Corrèze innove". C'est par ces mots que débute le courrier expédié aux généralistes de France où le projet de centre départemental de santé est détaillé. Ses atouts sont mis en avant : temps consacré à l'exercice de la médecine, actions de santé publique, temps de travail (35h annualisées), secrétariat médical pour gérer la paperasse, etc.

Le département de la Corrèze met en avant les atouts de son futur centre départemental de santé - capture d'écran Twitter

"On ne peut pas réduire les déserts... en les augmentant ailleurs"

Pascal Coste, le président du conseil départemental, dit être à l'aise avec cette démarche , "nous luttons contre les déserts médicaux, il faut donc trouver des solutions", et ajoute que le département sera présent la semaine prochaine au congrès national des internes de médecine générale, à Tours, "avec des plaquettes attractives et tout un volet sur l'attractivité de la Corrèze".

"On ne déshabille personne"

Le docteur Jérome Marty n'a pas le même avis. "Il ose tout" dénonce ce généraliste basé près de Toulouse, et impliqué au sein du syndicat Union Française pour une Médecine Libre (UFML). "Il n'y a plus de frontière, ni même d'éthique" dit-il, alors que le conseil de l'ordre des médecins assure qu'il n'y a aucune faute déontologique dans cette démarche. "Il manque, certes, des médecins, mais on ne peut pas résoudre les déserts en augmentant les déserts ailleurs. On ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, on ne peut pas boucher le trou de son gruyère en agrandissant le trou de l'autre. Ce n'est pas concevable". Pascal Coste se défend. "On ne déshabille personne car _le choix appartiendra quoiqu'il arrive au professionnel de santé_. L'important, c'est que chaque professionnel sache quelle est l'offre qu'il a devant lui. Après, il choisit". Cela représente un budget estimé de 15 à 20.000€ pour la Corrèze, qui propose aussi de trouver des solutions pour les conjoints des médecins intéressés et leurs enfants.