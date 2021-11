Santé : la dénutrition ne touche pas que les personnes âgées

La dénutrition n'est pas toujours facile à diagnostiquer mais il y a des signes qui doivent nous alerter. " Elle se caractérise par une perte de poids involontaire" précise Virginie Heulin, diététicienne au Mans. "_Ce n'est pas normal de perdre, par exemple, 5 % de son poids en un mois, sans explication_. Si vous pesez par exemple 80 kilos, si vous perdez quatre kilos en un mois, sans raison apparente, il faut consulter un médecin." Le fait de flotter dans ses vêtements peut aussi être un bon indicateur.

Risque de chute et de maladie

Cette perte de poids subite n'est pas à prendre à la légère, car en cas de dénutrition, notre organisme commence à se dégrader. "En fait, quand on parle de perte de poids, on parle de perte de muscles essentiellement", explique Virginie Heulin. "Il y a donc des risques de chute, des risques de fractures. Parce que quand on perd du muscle, on perd aussi la masse osseuse". C'est vrai notamment pour les personnes âgées qui sont moins actives. "C'est vraiment quelque chose qui ne se sent pas. C'est non douloureux et c'est ça qui fait que cette dénutrition est insidieuse".

Elle affaiblit aussi nos défenses immunitaires : "Quand on a moins de protéines, on a moins d'anticorps". La dénutrition rend aussi notre corps moins tolérant aux traitements prescrits en cas de maladie chronique (comme la chimiothérapie), voire elle baisse l'efficacité de ces traitements selon la diététicienne sarthoise.

Des facteurs multiples

Il y a deux grandes causes de dénutrition. D'abord, une mauvaise alimentation. On mange moins pour de multiples raisons. "Des revenus insuffisants pour bien s'alimenter, une solitude, un veuvage, des problèmes digestifs. Mais on peut perdre l'appétit parce qu'on a une modification du goût et de l'odorat, ce qui est assez prégnant chez la personne âgée, alors, et c'est très individuel. Il y a plein plein de facteurs un peu insidieux qui, à eux seuls, ne vont pas déclencher la dénutrition, mais quand ils s'accumulent, vont favoriser ce terrain favorable à son installation".

L'autre cause peut être une maladie. "Car les maladies sont très consommatrices de calories et si on ne mange pas suffisamment, on va puiser dans ses propres réserves". Une perte de poids peut donc être le signe d'un mal plus profond.

Virginie Heulin, diététicienne au Mans et membre du comité de liaison alimentation nutrition © Radio France - yann lastennet

Touche toute la population

Quand on pense dénutrition, on pense souvent aux personnes âgées. Avec l'âge, l'appétit et la sensation de faim baissent. Et pourtant, contrairement aux idées reçues les besoins nutritionnels des séniors sont les mêmes que ceux des adultes. Les besoins en protéines sont même plus élevés. " Là aussi la solitude, la sédentarité, l'entrée en maison de retraite qui peut être mal vécue et ça peut entraîner une dénutrition avec des conséquences graves".

Mais il n' y a pas que les personnes âgées qui sont dénutries. d'ailleurs elles ne représenteraient "que" 400 000 des deux millions de malades de dénutrition. " Dix pour cent des enfants hospitalisés peuvent être touchés par la dénutrition. Les adultes, jeunes ou moins jeunes".

Des solutions existes

La première chose à faire et de diagnostiquer cette dénutrition. " Il faut essayer de consulter ne serait ce que son médecin, qui peut avoir quelques conseils nutritionnels pratiques. Et puis, les diététiciens sont là aussi pour donner des conseils, parce qu'on peut enrichir l'alimentation". Avec des produits riches en protéines. Il existe toute une gamme de plats et de laitages pour aider les personnes dénutries à remonter la pente. " On peut fractionner l'alimentation quand l'appétit n'est pas très présent". Et puis inciter les personnes à manger des produits qui leur fait plaisir tout un respectant un certain équilibre alimentaire. " Mais il faut détecter cette dénutrition assez tôt pour qu'elle ne devienne pas sévère car, n'ayons pas peur des mots, quand la dénutrition sévère s'installe, il y a un risque de décès".

Des conseils que vous pouvez retrouvez sur le site révolution mixée du nom du livre que Virginie Heulin a coécrit avec un collectif de médecins, diététiciens, cuisiniers et psychologues.

L'interview de Virgine Heulin à réécouter ici