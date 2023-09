Santé : la franchise médicale va "probablement" doubler, mais restera plafonnée à 50 euros par an

La franchise sur les boîtes de médicaments payée par les assurés sociaux va "probablement" doubler, mais restera plafonnée à 50 euros au total sur un an, a indiqué le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, ce vendredi sur Sud Radio . Le 23 août dernier sur France Bleu, la Première ministre Elisabeth Borne avait évoqué le doublement de la franchise médicale comme une des "pistes qui sont sur la table" pour faire des économies.

Qu'est-ce que la franchise sur les boîtes de médicaments ?

Créée en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la franchise sur les boites de médicaments est depuis restée inchangée : elle s'élève à 50 centimes par boite de médicaments.

Son montant est plafonné à 50 euros par an et par assuré. Au-delà de ce montant, tout est remboursé. La franchise est relativement peu perceptible par l'assuré social qui bénéficie du tiers payant, puisqu'il ne paye rien immédiatement. La franchise est en fait retenue ensuite par la Sécurité sociale sur des remboursements ultérieurs.

"On ne touche pas au plafond de 50 euros par an"

Il y aura "sans doute un doublement" de la franchise sur les boites de médicament, mais "on ne touche pas au plafond de 50 euros par an" pour éviter de pénaliser par exemple les personnes en affection longue durée, a expliqué Aurélien Rousseau sur Sud Radio. "Il faut instaurer un nouveau rapport au médicament" qui "n'est pas un bien de consommation comme les autres", a estimé le ministre, avant de préciser : "On regarde, on continue à travailler, on ne veut pas que des personnes qu'on imaginait préservées soient touchées."

La franchise d'un euro sur les consultations va aussi doubler

La franchise sur les visites chez le médecin, actuellement d'un euro, va également "sans doute passer à deux euros", a ajouté le ministre, qui participe actuellement à la préparation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2024, dont la présentation est attendue pour fin septembre.

Le gouvernement recherche des pistes d'économies, pour pouvoir tenir les engagements européens sur la dépense publique, et financer les besoins de l'hôpital et de la médecine de ville.