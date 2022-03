Santé : la Somme loin d'être un désert médical, mais on y manque de spécialistes

En cette journée spéciale "Santé" sur France Bleu Picardie, on se pose une question : la Somme est-elle un désert médical ? Pas mal d'indicateurs permettent de répondre par la négative. On compte 1860 médecins généralistes, ce qui fait 97,5 praticiens pour 100.000 habitants dans la Somme selon la CPAM : c'est plus de 10 points au-dessus de la moyenne nationale - 86,4 pour 100.000 ! La Somme est par ailleurs le département des Hauts-de-France qui compte le plus de médecins, toutes catégories confondues.

Les jeunes praticiens nombreux à choisir la Somme

C qui est rassurant, c'est que beaucoup de jeunes praticiens s'établissent dans la Somme : il y a deux fois plus d'installations que de départs en retraite, selon l'Ordre des médecins de la Somme. On compte 98 installations en 2021 dans le département : beaucoup de jeunes formés dans le département décident d'y rester. Preuve en est : la moyenne d'âge des praticiens est de 47 ans dans la Somme, contre 49 au niveau national. En revanche, ces installations sont mal réparties : la plupart se concentrent à Amiens et ses environs ; il n'y a pas assez de généralistes dans l'est du département mais aussi sur la cote picarde et dans le Vimeu. Ces territoires sont classés prioritaires : cela veut dire que les professionnels qui s'installent sont aidés par la CPAM et l'Agence régionale de santé.

Les territoires prioritaires, selon un classement de l'ARS HDF. - ARS HDF

Un manque de médecins spécialistes dans la Somme

Par ailleurs, la Somme est mal loti en terme de spécialistes : 72,3 pour 100.000 habitants, c'est 10 points en dessous de la moyenne nationale 82,9 pour 100.000 habitants. C'est particulièrement le cas chez les dentistes : il y en a 180 sur tout le département, selon l'ordre des dentistes de la Somme, soit 1 praticien pour 3.000 habitants ! La Somme est le territoire qui compte le moins de dentistes en France.