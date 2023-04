Santé : le budget annuel des Français en hausse de 75% depuis cinq ans, selon une étude

En cinq ans, le budget annuel des Français pour leur santé est passé de 715 euros à 1.249 euros, soit une hausse de 75% depuis 2018. C'est ce que révèle mercredi une étude réalisée pour Cofidis. Depuis le Covid, les préoccupations concernant la santé sont devenue plus importantes, ce qui explique cette hausse de 534 euros sur ces cinq dernières années.

Les Français dépensent plus aussi parce que, malgré les remboursements par la sécurité sociale et les mutuelles, le reste à charge reste important, c’est-à-dire la somme qui reste à payer, a légèrement progressé ces dernières années. Aujourd’hui, il est estimé à 288 euros par an, selon l'étude Cofidis, soit une cinquantaine d’euros de plus qu’il y a cinq ans.

Un quart des Français affirme devoir se "serrer la ceinture"

Selon ce sondage, 83 % des Français déclarent avoir pu se payer des soins l’an dernier. Cependant, un quart des Français affirme devoir se "serrer la ceinture". Parmi eux notamment, les foyers avec enfants à charge (26%). Alors que les jeunes de 18 à 24 ans ont enregistré des dépenses supérieures en matière de santé ces cinq dernières années (180 euros par mois en moyenne), ils apparaissent aujourd’hui comme une des populations les plus touchées par les conséquences de l’inflation en matière de santé. Ils sont en effet 39% à déclarer rencontrer des difficultés à payer leurs soins.

Le renoncement aux soins s’explique par les tarifs, mais pas seulement. Souvent, on ne se soigne pas, aussi, faute de médecin disponible, de rendez-vous possible pour 30% des sondés ou à cause des déserts médicaux (26%). Les frais de santé où le reste à charge est le plus élevé sont le dentaire (76%) et l’optique (74%). Il s’agit d’ailleurs des deux soins auxquels les Français renoncent le plus souvent, particulièrement les soins dentaires pour 52% des personnes interrogées et parmi eux 60% des plus de 50 ans.

Échantillon de 1004 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Échantillon autoadministré en ligne du 14 au 20 mars 2023, constitué d’après la méthode des quotas sur les critères suivants : sexe, âge, profession, région de résidence et catégorie d’agglomération.