Le Château de Chabenet, un décor historique pour donner son sang

Le Château de Chabenet, situé à quelques kilomètres d'Argenton-sur-Creuse, est actuellement fermé pour cause de pandémie. Mais il a ouvert ses portes exceptionnellement pour une collecte de sang, jeudi 6 mai.

La première collecte de sang a eu lieu en 2018 dans ce magnifique château de Chabenet. L'année suivante, pour des questions de logistiques, les dépendances du Château ont été prêtées gracieusement par les propriétaires.

C'est dans une des dépendances du Château de Chabenet qu'une salle est mise à disposition pour le don du sang. © Radio France - Sylvain ROGIE

En raison du coronavirus, la collecte 2020 n'a pas eu lieu. Mais comme la situation s'améliore ces dernières semaines, une centaine de donneurs sont venus. "C'est vrai que le cadre du château de Chabenet est assez iconique et comme j'aime bien la photographie, c'était le moment quoi", raconte Chloé. Francis connait le château de Chabenet mais il n'avait jamais donné son sang dans ce lieu chargé d'histoire. "Je suis déjà venu le visiter quand il y a eu les journées portes ouvertes mais c'est la première fois que je viens donner mon sang ici c'est un très bel endroit", souligne-t-il. Stéphanie Larrere est développeur de collecte à l'établissement français du sang. "C'est un plaisir de revenir ici et je salue ce partenariat que nous avons avec les propriétaires du Château. Nous avons accueilli cent donneurs et franchement ce lieu ce Château est magnifique", ajoute-t-elle.

Bernard Désiré (Président de l'amicale des donneurs de sang d'Argenton-sur-Creuse) : "C'est notre façon de remercier nos fidèles donateurs et du même coup leur apporter une vie de Château."

Ce château a été construit sous Louis XI, il est de type Renaissance médiéval © Radio France - Sylvain ROGIE

Bernard Désiré et ses 75 printemps est le président de l'amicale des donneurs de sang d'Argenton-sur-Creuse qui regroupe 800 adhérents. Il a donné son sang 250 fois pendant un quart de siècle. "C'est notre façon de remercier nos fidèles donateurs et du même coup leur apporter une vie de Château. Maintenant la prochaine collecte aura lieu au mois de juin au gymnase Lothaire Kubel à Argenton-sur-Creuse", précise Bernard Désiré.

Le château appartient aujourd'hui au groupe suisse HAPIMAG qui organise des séjours touristiques et culturels. Il est ouvert au public voulant y séjourner pour des vacances ou-même juste pour une nuit. Le château est également doté d'un restaurant.