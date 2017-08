Santé : le CHU de Bordeaux reste le meilleur de France

Habitué du palmarès de l’hebdomadaire Le Point, le CHU de Bordeaux figure pour la deuxième année de suite en tête du classement publié ce jeudi.

Pour la deuxième année consécutive, le CHU de Bordeaux arrive en tête des hôpitaux français, selon le classement des 50 meilleurs hôpitaux publics de l'hebdomadaire Le Point publié ce jeudi. Il précède les CHU de Toulouse et Lille. Pellegrin se signale dans plusieurs spécialités, la chirurgie du dos, celle des artères où il occupe la première place, la deuxième pour la leucémie de l'enfant, les cancers ORL ou les maladies infectieuses. L’hôpital Haut-Lévèque arrive en tête pour le traitement des infarctus du myocarde ou les hépatites virales. Après Bordeaux, Toulouse et Lille, on retrouve les hôpitaux universitaires de Strasbourg (4e), le CHU de Tours (5e, en hausse), l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris (6e, en baisse), le CHU de Grenoble (7e) le CHU de Nantes (8e, en baisse), le CHU de Nancy (9e, en hausse), le CHU de Rennes (10e). Pour figurer au classement final de ce palmarès indépendant, un établissement doit fournir un service médical et chirurgical complet. Six nouvelles activités ont été intégrées (chirurgie de la cornée, des tumeurs du cerveau...) pour établir cette évaluation 2017.

Les cliniques Saint-Augustin et Saint-Martin bien placées

Dans le classement des cliniques privées, Saint-Augustin à Bordeaux arrive à la 8e place du classement national. La clinique Saint-Martin à Pessac se classe 2e pour la chirurgie du dos.