SANTE - Le don de moelle osseuse, pas si contraignant et douloureux qu’on le pense

Pour le faire comprendre, l’Agence de la biomédecine a invité toute cette semaine le public à relever un défi dans plusieurs villes de France. Un défi impressionnant, celui de sauter de plusieurs mètres de haut sur un coussin géant.

L’objectif ? Montrer que toutes les appréhensions peuvent être dépassées et que donner des cellules de sa moelle osseuse, ce n’est pas aussi difficile ni douloureux qu’on le pense.

Devenir donneur

Pour s’inscrire sur le registre de donneur de moelle osseuse, il faut : avoir entre 18 et 50 ans, être en parfaite santé et Répondre à un questionnaire médical et effectuer une prise de sang ou un prélèvement salivaire.

Actuellement, une campagne est lancée pour interpeller en priorité les personnes de moins de 35 ans et en particuliers les hommes.

Pourquoi les hommes ? Les médecins greffeurs privilégient toujours le donneur ayant la compatibilité la plus élevée avec le patient, quel que soit son sexe. Mais lorsqu’un choix est possible, ce sont les hommes qui sont les plus sollicités. Les cellules issues de leur moelle osseuse étant dépourvues des anticorps développés par les femmes lors de leur(s) grossesse(s), elles offrent une meilleure tolérance du greffon sur le plan immunologique chez les patients.

► A écouter : le docteur Evelyne Marry, directrice Prélèvement - Greffe cellules souches hématopoïétiques à l’Agence de la biomédecine était l'invitée de l'émission Une heure en France du vendredi 5 avril

► Aller + loin : le site internet du don de moelle osseuse