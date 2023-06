Santé : le gouvernement veut réduire le nombre d'arrêts maladies, les médecins s'indignent

Le gouvernement veut faire la chasse aux arrêts maladies. Parmi les pistes d'économies évoquées lundi par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, figurent "la lutte contre l'explosion des arrêts maladies". En clair, le gouvernement veut inciter les médecins à prescrire moins d'arrêts de travail à leurs patients. "Campagne d'intimidation contre les médecins généralistes", "maltraitance vis-à-vis des médecins de famille", "brutalité du gouvernement"... l'idée scandalise les médecins, qui défendent les besoins de leurs patients, mais aussi les oppositions politiques.

De quoi parle-t-on ?

Les arrêts maladie ont augmenté de 7,9% en un an, et de 30% en 10 ans : on en comptait 8,8 millions en 2022, contre 6,4 millions en 2012. Les indemnités journalières, fiancées par la Sécurité sociale pour payer les salariés malades, coûtent 16 milliards d'euros par an. Si la dynamique actuelle se poursuit, elles coûteront 23 milliards d'euros par an en 2027, indiquait Gabriel Attal la semaine dernière lors d'une audition au Sénat. Le ministre des comptes publics a pointé "l'explosion des arrêts maladie". Il a notamment évoqué "les faux arrêts du lundi ou du vendredi", et ceux "qui ne s'accompagnent d'aucune prescription de soins ou de médicaments". Dénonçant aussi une "explosion", Bruno Le Maire a estimé lundi qu'il fallait "cesser de voir la dépense de soins exploser quand elle n'est pas justifiée". "Est-ce que quelque chose justifie que les arrêts maladies aient augmenté de 30 % au cours des dernières années ?" a-t-il encore questionné.

Jeudi dernier, l'organisation qui regroupe les institutions de prévoyance (les assurances complémentaires pour la santé et les congés maladie), a également indiqué que le nombre d'arrêts de travail indemnisés par ses membres a augmenté de 30% entre 2019 et 2022. Cette hausse n'est "plus du conjoncturel, c'est du structurel", s'est alarmé Marie-Laure Dreyfuss, la déléguée générale du CTIP. "On n'a aucun signe que cela va se calmer", et "à un moment va se poser la question de la soutenabilité" du coût de cette protection sociale, a-t-elle averti.

Des contrôles supplémentaires

Face à cette "dérive", selon les mots du gouvernement, l’Assurance maladie vient tout juste de lancer une campagne pour contrôler les médecins qui prescrivent le plus d’arrêts, indiquait franceinfo ce lundi. La Cnam a contacté 6.000 médecins identifiés comme de gros prescripteurs d'arrêts maladie. Parmi eux, un millier sont particulièrement visés. Ils doivent s'engager à limiter les arrêts maladie s'ils ne veulent pas risquer de pénalités financières. Selon Thomas Fatome, le directeur de l’Assurance maladie, ces "gros prescripteurs" représentent 2% de la profession qui ne respecte pas les règles : "Ils prescrivent deux fois, trois fois, quatre fois plus que la moyenne d'arrêts de travail par patient", explique-t-il. Pour ceux-là, on engage une campagne : c'est ce qu'on appelle une mise sous objectifs", a-t-il précisé à franceinfo.

Les médecins scandalisés

L'idée de limiter les arrêts de travail indigne les médecins."C'est absolument scandaleux, on a une véritable campagne d'intimidation pour qu'on n'arrête plus les gens qui ont besoin d'être arrêtés", a dénoncé lundi soir sur franceinfo Agnès Giannotti, la présidente du syndicat de médecins MG France, le premier syndicat de généralistes. "Mettre cette pression sur les médecins traitants, c'est scandaleux, c'est de la maltraitance vis-à-vis des médecins de famille", a renchéri ce mardi sur franceinfo Luc Duquesnel, médecin généraliste en Mayenne, président de la branche "généralistes" de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF).

"Nous ne voulons pas de mise sur objectif", a tranché Agnès Giannotti, de MG France. "Nous allons demander à ce que les médecins conseil de la Sécurité sociale viennent contrôler chacun de nos arrêts maladie, et on verra bien s'ils les trouvent de complaisance", a-t-elle assuré. Luc Duquesnel, de la CSMF, appelle également ses confrères à refuser "cette mise sous objectif" et les incite également à réclamer une validation par le médecin conseil de chaque arrêt prescrit. "Ça m'est arrivé il y a quelques années. Quand je fais un arrêt, je préviens le patient que mon arrêt ne sera effectif que s'il est validé par le médecin conseil. Aucun de mes arrêts n'a été remis en cause par le médecin conseil", assure-t-il.

Luc Duquesnel, de la CSMF, pointe aussi la question de l'accès aux soins, alors que la problématique des déserts médicaux s'aggrave. "La Caisse nationale d'assurance-maladie va contribuer à aggraver l'accès aux soins", déplore-t-il. Quand je fais des arrêts, c'est parce que le rendez-vous avec les spécialistes, il est dans trois mois et que je vais prolonger l'arrêt de travail du salarié", rappelle-t-il.

Pour les médecins, l'évolution du monde du travail en cause

"Si la population vieillit et a des maladies chroniques, c'est à cause des généralistes, s'il y a des problèmes de management dans les entreprises, c'est à cause des médecins généralistes, si les caissières et les femmes de ménage n'arrivent plus à travailler parce qu'elles ont mal aux genoux et aux épaules, c'est la faute des médecins généralistes ? C'est ça des arrêts de confort ?" a questionné Agnès Gianotti, la présidente de MG France. "Ce sont ces patients-là que l'on arrête", a-t-elle rappelé.

Luc Duquesnel, de la CSMF, estime que l'évolution du marché du travail et la baisse du chômage expliquent aussi cette tendance. "Il y a de moins en moins de chômage, donc de plus en plus de gens qui travaillent. S'il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec des salaires qui augmentent, c'est normal que le nombre d'arrêts de travail augmente et que le coût des arrêts de travail augmente", résume-t-il. "On n'est pas surpris."

Il a poursuivi : "Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont identifiées par la Cnam où le travail est de plus en plus dur, où le turn-over des salariés est important parce que les conditions de travail sont très difficiles. Ce sont des gens qui présentent des états d'anxiété, des états anxio-dépressifs, qui ne dorment plus, qui arrivent en pleurs au cabinet. Normalement, la caisse est informée de tous ces arrêts. Si vraiment il y a des arrêts qui sont renouvelés, elle peut contrôler les patients. Donc aujourd'hui, mettre cette pression sur les médecins traitants, c'est scandaleux, c'est de la maltraitance à médecins de famille, a-t-il estimé.

Burn-out, dépression et pathologies psychologiques

Marie-Laure Dreyfuss, la déléguée générale du Centre technique des instituts de prévoyance, note, "dans certains secteurs", une augmentation nette des arrêts de travail des moins de 45 ans. "Sauf exception", ce ne sont pas les pathologies médicales lourdes, "ce sont des problèmes psy", comme "le burn-out" ou "la dépression post-Covid", a-t-elle indiqué. "On a aussi tout ce qui se passe au niveau des jeunes : l'arrivée dans le premier emploi est parfois très difficile", a-t-elle dit.

Parmi les profils désormais plus fréquents dans les arrêts de travail, figurent également les femmes et les cadres, a précisé le CTIP. Enfin "on constate également une augmentation du nombre d'arrêts multiples chez les salariés aidants", note l'organisation.

La téléconsultation en cause

Agnès Giannotti, la présidente de MG France, reconnaît que "des dérives sur les indemnités journalières, il y en a, mais très peu chez les médecins traitants, 1 à 2%. Il y en a beaucoup sur les plateformes de téléconsultation", a-t-elle rappelé, pointant la responsabilité de l'État. "Qui a dérégulé ? C'est l'État. Qui a mis les plateformes en accès direct sur 'mon espace santé' ? C'est l'État. Pointer les médecins généralistes traitants, c'est absolument scandaleux. Les besoins de soins augmentent, la population vieillit, l'âge de la retraite est repoussé, donc un politique responsable anticipe ces dépenses qui augmentent", a-t-elle accusé.

La représentante appelle à opérer davantage de contrôles "pour les plateformes de téléconsultation. Ces médecins ne connaissent pas les patients et c'est un système non organisé de consommation de soins", a-t-elle dénoncé.

Lors de son audition au Sénat, Gabriel Attal a d'ailleurs souhaité "trouver une solution" sur les arrêts prescrits en téléconsultation. Le gouvernement avait souhaité les réguler via le dernier budget de la Sécurité sociale, mais la loi a été censurée par le Conseil constitutionnel.

Gabriel Attal « alerte » sur « l’explosion » de la progression des arrêts maladies

Critiques des oppositions

Les oppositions ont aussi dénoncé, ce mardi, les choix "comptables" du gouvernement. La cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot a dénoncé "une énième brutalité et maltraitance sociale, inacceptable".

La porte-parole du groupe PS Christine Pires Beaune trouve, elle, "particulièrement déplorable que l'on mette en avant une minorité de médecins" qui signeraient des arrêts de travail abusifs. "Quand on a des arrêts de travail qui explosent, comme c'est le cas notamment depuis le Covid, il faut s'interroger. J'aimerais qu'on ait une analyse des arrêts de travail", a-t-elle dit.

A droite, les Républicains ont également dénoncé, dans un communiqué, "un choix comptable aux conséquences lourdes, à la fois pour les patients et la profession". "La réforme du 100% santé brandie par le gouvernement est contredite par une politique comptable insidieuse qui réduit encore plus l'accès aux soins dentaires des Français", affirme le parti, qui fait référence aux 500 millions de frais dentaires que la Sécurité sociale veut transférer aux complémentaires santé à partir d'octobre, en baissant la prise en charge de 70 à 60%.