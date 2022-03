Santé : le nombre de médecins généralistes a légèrement augmenté en Sarthe l'an passé

"Pour la première fois en douze ans, j'ai présenté un nombre positif de médecins". Bernard Richard laisse échapper un léger sourire. Le président de l'ADOPS 72 (Association Départementale pour l'Organisation de la Permanence des Soins des Médecins Libéraux de la Sarthe) a fait les comptes. L'an passé, la balance entre les arrivées et les départs a été positive dans le département. Avec cinq installation de généralistes en plus. Une première depuis 2010.

Pour le praticien, ce léger regain est surtout la conséquence du manque de débouchés près des CHU plutôt que de l'attractivité de la Sarthe. " Les départements qui possèdent un centre hospitalier universitaire commencent à être surdotés en médecin. A Angers, par exemple, les médecins ont de plus en plus de mal à s'installer. Ils lorgnent donc sur les départements voisins de la Sarthe".

Pas de quoi crier victoire pour autant car notre département a perdu une centaine de généralistes en dix ans avec 317 médecins aujourd'hui. Si l'on ramène le nombre de médecins en activité par rapport à la population, la Sarthe se classe au 97e rang des départements français selon Bernard Richard.

Plus de 60 000 Sarthois sans médecin traitant

Alors comment faire pour attirer des médecins dans des zones en tension ? "Par une aide à l'installation" répond Bernard Richard du tac au tac "et par un vrai projet de soins".

Sur le volet financier, le président de l'ADOPS 72 estime que "des médecins qui sont en souffrance dans leur territoire n'ont le droit à aucune aide de l'État, alors qu'on va aider des médecins qui vont potentiellement s'installer et qui ne vont pas forcément rester". En construisant notamment des maisons pluridisciplinaires de santé pour attirer médecins, kinés, dentistes en un même lieu. "Ce n'est pas un mur qui soigne, c'est le médecin qu'on met dedans". Et certains professionnels n'hésitent pas à faire jouer la concurrence entre les collectivités pour obtenir les meilleures conditions d'installation.

Inciter les médecins à exercer dans les zones en tensions

La santé faisant partie des priorités des Français, les candidats à l'élection présidentielle se sont emparés du sujet. Il y a ceux qui comme Emmanuel Macron, Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse qui veulent inciter les médecins à faire une partie de leur formation dans les déserts médicaux (avec une meilleure rémunération) ou les villes moyennes.

"_Je crois beaucoup aux promesses, beaucoup moins aux réalisation_s" répond Bernard Richard avec un brin d'ironie. "Cette mesure là, ça fait huit ans que j'en parle au cours de réunions avec la ville du Mans, l'Université. C'est une bonne chose de se dire on garde les étudiants sur le terrain plutôt que de les envoyer à Angers" où il y a un CHU. " Les cours pourraient être donnés au Mans en créant une "sorte de CHU bis".

Rendre plus contraignants les conditions d'installation des médecins dans les territoires largement dotés

C'est ce que proposent Yannick Jadot et Fabien Roussel. Dans les zones où il y a beaucoup de généralistes, un médecin ne pourrait s’installer qu'en cas d'un départ en retraite. Une proposition qui ne choque pas Bernard Richard qui estime qu'il faut une meilleure répartition des médecins en France. En revanche le président de l'ADOPS 72 doute de l'efficacité de cette mesure. " Est-ce franchement une contrainte ? C'est une incitation". Il n'est pas d'accord non plus sur la méthode. "Je ne suis pas pour dire à un médecin qui a fait dix ans d'études : "au pied ! Tu vas t'installer là parce qu'on a besoin de toi". Pour lui, il faut d'abord créer les conditions pour attirer les praticiens avant de les contraindre.

Une meilleure coordination des professionnel de santé

Pour inciter les médecins à venir dans les territoires sous dotés, Bernard Richard estime qu'il faut leur dégager du temps. Il fait aussi une meilleure coordination entre les secteurs de santé. "Un projet axé sur les équipes de soins où les médecins, les infirmiers, le kiné du patient travailleront ensembles". Une organisation pluridisciplinaire qui permet aussi au malade d'être soigné sans être baladé dans des grosses structures médicales distantes parfois de plusieurs dizaines de kilomètres.

