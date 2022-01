Santé : les soignants de l'hôpital public en grève mardi à l'appel de la CGT

Confronté depuis deux ans à une crise sanitaire sans précédent, le personnel hospitalier est appelé par la CGT à une grève nationale ce mardi pour exiger plus de moyens pour l'hôpital public, de meilleures conditions de travail, et une hausse des salaires.

C'est la première grande mobilisation sociale de l'année. Partout en France, le CGT appelle mardi 11 janvier le personnel hospitalier à cesser le travail. Épuisés par la crise du Covid, les soignants n’en oublient pas pour autant leur lutte contre la fermeture de lits et pour une meilleure rémunération. Dans la Vienne, sont prévues mardi deux manifestations. Une première à partir de 10 heures devant la mairie de Châtellerault, puis une seconde au CHU de Poitiers à partir de 14 heures.

Fermetures de lits et manque de personnel

Dans le Poitou comme ailleurs, les blouses blanches, déjà au bout du rouleau, dénoncent la casse de l'hôpital public. Après deux ans de pandémie, Marie-Amélie ne fait d'ailleurs pas mystère de son état physique : "Je suis fatiguée" lâche-t-elle dans un soupir. Cette infirmière d'une trentaine d'années ne cache pas non plus sa lassitude, elle qui pourtant "adore [son] métier". Mais elle l'admet qu'aujourd'hui "c'est devenu très compliqué en raison des fermetures de lits et des heures supplémentaires" qui se multiplient. Le plus difficile à vivre, c'est sans doute le soir en rentrant du travail "où il est très difficile de partir sans pouvoir se dire avec certitude [qu'on a] bien fait [son] boulot".

L'impression de ne pas pouvoir faire correctement leur travail

Dans son service, certains jettent l'éponge. "Nous avons beaucoup de collègues qui démissionnent ou qui demandent des disponibilités parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir faire correctement leur travail. Plus ça va et plus il faut se dépêcher de faire les soins, travailler plus vite avec moins."

Face à la pénurie de personnel, la direction de l'hôpital se voit dans l'obligation de fermer des lits pour ensuite réaffecter le personnel dans d'autres services. Ainsi, une trentaine de lits ont été fermés rien que sur le mois décembre au CHU de Poitiers. "Cela a notamment provoqué la fermeture d'un service de cardiologie sur Châtellerault" fustige Carine Rousseau-Singal, secrétaire générale du syndicat CGT du CHU de Poitiers. Parfois, certains lits sont fermés car jugés "pas rentables selon la direction". D'après la CGT, c'est notamment le cas au service de rhumatologie de l'hôpital de Poitiers avec la disparation "de 3 à 5 lits".

Le personnel est en souffrance

C'est donc pour dire "stop" que les soignants descendent mardi dans la rue. "Cette mobilisation a besoin d'exister car aujourd'hui le personnel est en véritable souffrance" souligne Mme Rousseau-Singal. "Ce qu'on demande c'est qu'on arrête de supprimer des lits, qu'on arrête de supprimer des postes et que tout le monde puisse travailler correctement avec la sensation de bien faire son travail. Et pour cela, il nous faut du temps donc plus de personnel.

Mais pour recruter il faut aussi être attractif, c'est pourquoi la CGT exige une revalorisation générale des salaires et le dégel du point d'indice. "Depuis le Ségur de la Santé, le gouvernement annonce des primes par-ci par-là mais tout le monde n'y a pas le droit" poursuit Mme Rousseau-Singal. "Il y a quelques jours, le Premier ministre a annoncé a fait un annonce pour les infirmières des services de soins critiques. Mais les infirmières uniquement. C'est-à-dire que les aides-soignantes et le personnel administratif ne sont pas compris dans ce dispositif. Un dégel du point d'indice bénéficierait à tous les corps de métiers présent au sein de l'hôpital. C'est cela que l'on demande" conclut-elle.