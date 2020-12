Santé : les habitants ruraux ont moins accès aux hopitaux que ceux des villes

L'association des maires ruraux de France, en partenariat avec Radio France publie le premier volet d'une enquête sur l'accès aux soins en milieu rural. La Sarthe est fortement touchée par les déserts médicaux, et dans les petites communes, c'est encore pire.

Le milieu rural, enfant pauvre de l'accès au soin, les maires des communes en avaient conscience, mais ont décidé de commander une étude pour appuyer leurs impressions : " il fallait que l'on ait des chiffres, que l'agence régionale de santé peine toujours à nous donner" explique Dominique Dhumeaux, maire de Fercé sur Sarthe et vice président de l'association des maires ruraux de France.

Une différence de 20%

Selon l'étude, les habitants ruraux vont en effet nettement moins à l’hôpital que ceux des villes, à hauteur de 20%.

En cause, des déserts médicaux. Lorsque les habitants n'ont pas accès à un médecin traitant, il est encore plus difficile d'accéder à l’hôpital : "En Sarthe, nous sommes déjà en dessous du seuil critique définit par l'ARS, avec cinq médecins pour 1000 habitants alors que le seuil est à six" insiste Dominique Dhumeaux.

Avec seulement la moitié des départs en retraite remplacés, il estime que d'ici deux ou trois ans, la moitié du département n'aura plus accès à un médecin traitant.

Le problème des départs en retraite

Le maire de Fercé sur Sarthe espère ainsi contraindre les institutions de santé à prendre conscience de la situation "maintenant il faut qu'ils arrêtent de nous mentir et qu'ils se mettent autour d'une table pour trouver des solutions".

Il demande une contrainte pour des médecins de s'installer dans les déserts médicaux "au moins pour quelques années", une facilité d'accès aux téléconsultations et l'autorisation aux infirmiers et infirmières de pratiquer des soins médicaux qu'ils n'ont pas le droit de faire à aujourd'hui.