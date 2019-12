Santé : les internes des hôpitaux appelés à la gréve à partir de ce mardi

Toulouse - France

Les internes en médecine rentrent, à leur tour, dans la contestation sociale, avec un appel à la gréve illimitée, à compter de ce mardi matin.

Un mouvement dont les revendications portent aussi bien sur les conditions de travail que sur l’hôpital public pour lequel il demande des "investissements massifs", rejoignant ainsi les collectifs Inter urgences et Inter Hôpitaux.

Jusqu'à cent heures de travail hebdomadaire pour un salaire de 1500 euros mensuels

Parmi leurs principales revendications les 27 mille internes de France souhaiteraient une rémunération plus à la hauteur de leurs conditions de travail. Eux qui sont payés 1500 euros par mois, font en moyenne 55 heures hebdomadaires, et parfois entre quatre-vingt et cent heures, selon l'intersyndicale, qui rappelle que ce sont des praticiens en formation et qu'à ce titre ils ne doivent pas être "les chevilles ouvrières des services", alors qu'ils réalisent la prise en charge basique de la plupart des patients.

D'après le secrétaire générale de l'ISNI, les internes sont appelés à "cesser le travail" tant que leurs demandes ne seront pas entendues. A savoir : un réel décompte des horaires travaillés, la mise en place de meilleurs processus de formation, une rémunération juste et des moyens supplémentaires alloués aux hôpitaux publics.