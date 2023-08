Santé : les pharmaciens, les infirmiers et les sage-femmes désormais habilités à prescrire tous les vaccins

Les pharmaciens, infirmiers et sage-femmes désormais autorisés à prescrire la totalité des vaccins du calendrier vaccinal

D'après un décret publié mercredi dernier au Journal officiel, les pharmaciens sont désormais autorisés à prescrire eux-mêmes des vaccins. Plus besoin pour les patients de passer devant un médecin.

ⓘ Publicité

Un pharmacien pourra désormais injecter et prescrire la totalité des vaccins prévus dans le cadre du calendrier vaccinal aux patients de plus de 11 ans. Jusqu'à présent, ils avaient l'habilitation à vacciner contre la grippe ou le tétanos par exemple. Les infirmiers, les laborantins de biologie médicale et les sage-femmes sont également concernés par cet élargissement des compétences, selon le décret.

Quelques exceptions demeurent : les vaccins vivants atténués, comme celui contre la rougeole par exemple, pour les personnes immunodéprimées, et les vaccins pour voyager. Les pharmaciens, infirmiers et sage-femmes devront suivre une formation avant d'être autorisés à prescrire des vaccins.

Les patients n'auront rien à débourser puisque cette vaccination sera prise en charge dans le cadre du tiers-payant. Mercredi dernier, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, s'était réjoui de cette avancée pour "faciliter l'accès à la vaccination et améliorer la prévention".

Pour les enfants dés depuis 2018, voici la liste des 11 vaccins obligatoires :