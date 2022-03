Santé : "Les villages ce sont des déserts médicaux"

La santé, c'est l'une des problématiques les plus soulevées dans la consultation citoyenne Ma France 2022. A un peu moins de trois semaines de la présidentielle, France Bleu et France 3 vous proposent ce jeudi une journée spéciale dédiée à ce sujet : les déserts médicaux, les moyens pour l'hôpital public, les délais pour prendre rendez-vous chez des spécialistes.

Alors que la guerre en Ukraine semble faire passer le thème de la santé au second plan pour cette élection présidentielle, nous sommes allés à votre rencontre aux urgences de l'hôpital de Haguenau, dans le Bas-Rhin.

Car dans ce domaine, les préoccupations sont multiples. D'abord pour les personnels hospitaliers. Le thème numéro 1 pour le docteur Jérôme Schlegel, chef du service des urgences de l'hôpital de Haguenau, c'est le manque de lits d'aval.

Nous n'avons pas de lits pour hospitaliser nos patients

"_Il faut redonner des moyens financiers et humains à l'hôpital. Mais pas que. Notre grosse problématique, c'est la pénurie de lits d'aval. Nous n'avons pas de lits pour hospitaliser nos patients, donc nous les gardons souvent aux urgences. Le matin nous avons 10 à 15 personnes qui peuvent être sur des brancard_s" regrette le médecin. "Même s'il y a eu beaucoup d'effets d'annonces, l'hôpital a été le grand oublié ces dernières années" déplore-t-il.

Déserts médicaux

Il y a aussi la problématique du personnel. Car l'épidémie de Covid et les conditions de travail pas toujours idéales font que les métiers du soin ne sont pas toujours attractifs.

"On a une difficulté de recrutement claire et nette. Et de fidélisation des professionnels. Déjà avant le Covid, la profession infirmière ou aide soignante ne faisait plus forcément rêver. Là, le fait que le Covid soit passé par là a accentué tout cela. On a eu beaucoup de départs, comme partout. C'est compliqué tous les jours" explique Mathieu Zimpfer, cadre supérieur de santé aux urgences de Haguenau, qui accueille et soigne avec ses collègues entre 90 et 100 patients par jour.

Dans le service, les patients croisés ce matin là ont quant à eux un problème qui revient quasiment à chaque fois : celui de la désertification médicale. "Les villages, ce sont des déserts médicaux" dit Laurent, un patient. "Il n'y a plus de docteurs, partout, il n'y en a plus. Moi, je suis obligé d'attendre un à deux mois pour avoir un rendez-vous chez un docteur normal", dit cet homme âgé, qui réside près de Wissembourg. Pour lui, l'une des solutions, c'est de mieux payer les professionnels de santé.

