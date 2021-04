Châteauroux : méfiance ou flop de l'autotest vendu en pharmacie ?

Alors que certains pharmaciens n'ont toujours pas reçu les auto-tests, d'autres en ont touché une vingtaine. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les clients ne se bousculent pas : "C'est vraiment tranquille depuis que nous avons ouvert mardi. J'ai réussi à en avoir, c'est déjà bien. Mais si nous n'en vendons pas beaucoup, c'est peut-être que cet autotest n'est pas si évident à réaliser seul. Quelqu'un qui prélève en laboratoire a un geste plus sur et plus précis avec une meilleure fiabilité. Je pense que le but en fait de ces autotests, c'est surtout lorsque les gens vont aller en famille." confie Anne Denis, la gérante de la pharmacie Equinoxe à Châteauroux.

Hippolyte (Casteroussin de 18 ans) : "Les autotests, c'est sans doute plus rapide mais moins fiable et en plus, ça a un coût."

Hippolyte, 18 ans, attend devant une pharmacie Castelroussine pour un test antigénique. Il ne croit pas en la fiabilité des autotests : "Je ne suis pas sûr à 100% de la fiabilité. Je préfère faire le test en pharmacie (antigénique) c'est plus sur et en plus c'est gratuit. Les autotests, c'est sans doute plus rapide mais on est pas sûr du résultat et puis ça a un coût (6 euros)." Sous couvert d'anonymat, certains pharmaciens de Châteauroux n'hésitent pas à parler de flop. Certains ont reçu vingt cinq autotests et ils en ont vendu deux ! Les clients des pharmacies pour certains pensent que leur prix est trop élevé. En réalité, beaucoup passent directement par la case laboratoire où le test RT-PCR est pris en charge à 100% par la Caisse primaire d'assurance maladie.

Jocelyne Wittevrongel (pharmacienne à St Gauthier) : "On ne fait pas un test PCR pour le plaisir parce qu'il est remboursé par l'assurance maladie"

Jocelyne Wittevrongel, pharmacienne à St Gauthier est aussi secrétaire générale de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, elle fustige ceux qui veulent directement aller au laboratoire pour un test PCR, remboursé par la Caisse primaire d'assurance maladie : "On ne fait pas un test PCR pour le plaisir parce qu'il est remboursé par l'assurance maladie. Si on doit faire une soirée ou allez voir des amis, il faut allez faire un test remboursé par l'assurance maladie".

Cet autotest est vendu six euros ou trente euros pour une boite de cinq. Il devrait passer dans quelques semaines à cinq euros vingt puis quatre euros cet été. Enfin pour une prise en charge totale, rien n'est décidé. Si c'est le cas et après étude approfondie seulement, ce sera à l'état et donc au ministère de la santé de décider.