Santé mentale : "Parlons anxiété, burn-out et bipolarité avec les Deux-Sévriens", l'agglo 2B s'engage

En ce moment, ce sont les semaines d'informations sur la santé mentale , campagne de sensibilisation nationale face à ces troubles psychiatriques, et l'agglomération du Bocage Bressuirais s'est dotée d'un Conseil Local de Santé Mentale le 23 septembre 2022 dernier. "Il faut donner de l'information et échanger pour faire changer le regard", détaille Stéphanie Gouget, sa coordinatrice. "Rappelons que la santé mentale, ça ne se résume pas des maladies psychiatriques, c'est surtout le maintien d'un sentiment de bien-être". L'anxiété, les burn-out, les toc, sont autant de troubles ponctuelles de la santé mentale. "Il n'y a rien de honteux !", clame Stéphanie Gouget.

La santé mentale, c'est comme la météo, parfois c'est grand soleil et parfois c'est tout gris", résume Stéphanie Gouget.

Des jeunes massivement touchés depuis le début de la crise sanitaire

Pour le Conseil Local de la Santé Mentale de l'Agglo 2B, toute personne travaillant avec du public peut être amenée à déceler un trouble mental. "On peut le repérer assez facilement, en lisant le comportement d'un interlocuteur". Et notamment chez les plus jeunes, qui depuis l'apparition du COVID-19 sont sujets à de nombreux troubles liés à l'isolement. "Ils évoluent dans une période compliquée car s'ajoute la crise climatique et la guerre en Ukraine. L'anxiété est très importante chez eux."

