Santé mentale dégradée : " un phénomène de lassitude et d'épuisement" lié à la situation sanitaire

"La santé mentale des Français s'est de nouveau dégradée entre fin septembre et début novembre" estime le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Une tendance liée à la crise sanitaire qui se confirme en Lorraine. David Masson, psychiatre et référent des Centres médicaux-psychologiques de Nancy constate notamment une forte hausse des dépressions. Le nombre de personnes atteintes a doublé ces deux derniers mois. Des femmes, des jeunes, des patients en situation de précarité, selon le médecin. "On reçoit des personnes sans antécédents qui souffrent d'anxiété, de troubles du sommeil, de perte d'espoir ou d'idées suicidaires", détaille t-il.

Qui aurait pensé que certaines de nos certitudes - se retrouver en famille, aller au cinéma ou acheter un livre - seraient balayées ?

En cause ? La crise sanitaire qui perturbe notre quotidien depuis 9 mois, et l'entrée en vigueur d'un nouveau confinement. "Il y a un phénomène de lassitude et d'épuisement et un sentiment de frustration de la perte des habitudes de vie", explique le spécialiste de la santé mentale. Sans compter l'inconnue des fêtes de fin d'année.

Parmi les signaux qui doivent alerter : un sentiment fort de solitude et d'isolement, sommeil perturbé, anxiété, troubles de la concentration ou encore augmentation de la consommation d'alcool ou de tabac.

Comment éviter de broyer du noir?

"Il y a des choses que l'on ne peut pas changer, le nombre de morts, de lits, les choix politiques... Mais on peut agir sur sa santé mentale", insiste David Masson. Le psychiatre nancéien qui rappelle notamment l'importance de garder des contacts sociaux, au moins une fois par jour en visio ou par téléphone, éviter également l'info en continu ou encore garder un rythme veille-sommeil. Sans oublier de poursuivre ses soins habituels, bref faire attention à soi.

En cas de besoin, les centres médicaux-psychologiques de Nancy restent ouverts peuvent vous accueillir.