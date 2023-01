Santé mentale : des élus du Nord-Mayenne appellent à "sauvegarder une prise en charge de proximité"

Les services de santé mentale se dégradent de plus en plus en Mayenne avec un manque de médecins et de personnels soignants. Récemment, une "Task Force", un groupe de réflexion, a été créée pour réfléchir à des solutions afin de maintenir une prise en charge pour les patients en psychiatrie.

L'Agence Régionale de Santé envisage de regrouper sur Laval les unités de court séjour et souhaite organiser une présence psychiatrique sur les seules urgences lavalloises la nuit et le week-end. "Nous ne pouvons que déplorer que notre système de santé départemental en soit à envisager ce type de solutions" déplore Jean-Pierre Le Scornet, maire de Mayenne, dans un communiqué co-écrit avec Xavier Talois son adjoint.

Quid du pôle santé mentale de Mayenne ?

Ces élus s'inquiètent de l'avenir des urgences médicopsychologiques du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne et du service de court séjour du pôle santé mentale qui emploie près de 40 soignants. "Nous souhaitons que les solutions mises en œuvre préservent un égal accès aux soins pour la population du Nord-Mayenne et la volonté de maintenir la proximité et la continuité des soins psychiques" écrivent Jean-Pierre Le Scornet et Xavier Talois.