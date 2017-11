Santé : moins de "reste à charge" en Occitanie que dans le reste de la France

La Mutualité Française Occitanie, qui regroupe plus de 170 mutuelles de la région, publie les résultats d'une enquête sur le "reste à charge" pour les patients en matière d'optique, de soins dentaires et de prothèses auditives : il est plus bas dans la région que dans le reste du pays.

Alors qu'Emmanuel Macron a fixé l'objectif d'un reste à charge zéro en optique, dentaire et audio prothèse d'ici cinq ans, la Mutualité Française publie une étude sur le sujet en Occitanie.

On note d'abord que de 2001 à 2015 le "reste à charge" pour le patient (part à payer par le patient après remboursement de l'assurance maladie et de la complémentaire) a augmenté de 40% notamment à cause de l'explosion des dépenses de santé. En moyenne tous soins confondus, l'assurance maladie règle 77% des frais, la mutuelle 14% et le patient 8%.

"En France, on a le reste a charge le plus bas de l'Union européenne"

Optique, dentaire et audio prothèse, quel est le classement de la région ?

L'Occitanie est en dessous de la moyenne nationale pour les trois. Par exemple pour les lunettes, la moyenne française est de 167 euros de "reste à charge", 121 euros dans la région.

Avec d'importantes disparités d'un département à l'autre : 139 euros dans l'Hérault et seulement 114 euros dans l'Aude. Il peut parfois être intéressant de faire quelques kilomètres de plus pour acheter une paire de lunettes.

Carte optique en Occitanie - Mutualité Française

Pierre-Jean GRACIA président de la Mutualité Française Occitanie "notre région est en dessous de la moyenne nationale" Copier

Pour les audio-prothèses, les "restes à charge" sont importants, 856 euros en moyenne en France et 831 euros en Occitanie. La prise en charge est trop faible, plombée par la rareté des professionnels.

illustration © Maxppp -

Carte audioprothèse en Occitanie - Mutualité Française

"Dans l'Hérault, la concurrence des dentistes tire les prix vers le bas."

Concernant les soins dentaires, l'Hérault est bien placé grâce a la concurrence. Il y a plus de dentistes qu'ailleurs : 87 pour 100.000 habitants alors qu'il n'y en a que 69 pour 100.000 dans le Gard.

En France, le prix moyen d'une prothèse dentaire est de 452 euros. Il est le plus bas dans le Cantal (375 euros), le plus élevé dans les Yvelines (544 euros).

Carte des soins dentaires en Occitanie - Mutualité Française

La promesse d'Emmanuel Macron est -elle réaliste ?

Pour Pierre-Jean Garcia, président de la Mutualité Française Occitanie, "zéro euros de reste à charge c'est un beau slogan" , mais il estime que ce n'est pas simple à mettre en oeuvre. "

Autour de la table il y a des fabricants, des distributeurs de soins, des financeurs donc c'est très complexe", poursuit-il. D'ailleurs la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'est déjà plus tout a fait sur cette ligne et parle aujourd'hui plutôt de "reste à charge maîtrisé" que de reste à charge zéro. Le coût estimé de cette mesure est de 4,4 milliards d'euros.