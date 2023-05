Santé : ordonnances par mail, appli carte vitale, le gouvernement veut "systématiser" l'usage du numérique

Le gouvernement veut "systématiser" l'utilisation de "Mon Espace Santé" , tout jeune carnet de santé numérique, a déclaré ce mercredi le ministre de la Santé François Braun, en présentant la nouvelle "feuille de route pour le numérique en santé" jusqu'en 2027.

Après un peu plus d'un an de fonctionnement, "Mon Espace Santé" est principalement utilisé par les hôpitaux et les laboratoires d'analyses médicales. Les médecins de ville, eux, sont encore très peu nombreux à y verser leurs ordonnances et leurs lettres de liaison avec leurs confrères. Côté patients, seuls 8,4 millions de Français ont fait la démarche pour pouvoir le consulter et le partager avec leur soignant. Pour attirer davantage de Français, la feuille de route du gouvernement propose de nouvelles fonctionnalités. Informations stockées dès la naissance d'un enfant, envois des rappels des vaccins, généralisation de l'application Carte vitale : voici les nouveautés qui vont voir le jour progressivement d'ici 2027.

L'ordonnance envoyée par email au pharmacien

Les logiciels utilisés par les médecins sont en train d'être mis à jour pour que leurs ordonnances soient directement versées dans "Mon Espace Santé". À partir de mai 2023, ces ordonnances vont commencer à être directement transmises par email au pharmacien, via la messagerie sécurisée de "Mon Espace Santé". D'ici à la fin 2024, le gouvernement vise 40.000 médecins ayant commencé à utiliser la nouvelle ordonnance numérique, munie d'un QR code pour sécuriser le traitement des ordonnances.

Les infos stockées dès la naissance

À partir de la fin 2023, "Mon Espace Santé" commencera à intégrer certains éléments de l'actuel carnet de santé "physique" de l'enfant, dès ses premiers jours. Il faut qu'à terme les familles "puissent avoir accès à l'historique de santé consolidé des enfants, ce qui leur sera utile tout au long de la vie". Les rappels des examens obligatoires de l'enfant seront intégrés dans "Mon Espace Santé" d'ici la fin 2023.

Prévention et notifications personnalisées

Courant 2024, la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) doit être en mesure d'envoyer les premières notifications personnalisées de prévention. Les Français inscrits recevront les rappels de vaccination ou de réalisation de bilans via "Mon Espace Santé". Ce dernier devra également permettre de répondre à des auto-questionnaires de santé, pour préparer les rendez-vous (bien réels) de prévention aux âges clefs. L'objectif est de parvenir à 1 million de préparations de bilan de prévention sur "Mon Espace Santé" en 2027.

Les applications santé reliées à Mon Espace Santé

D'ici fin 2026, le gouvernement veut être parvenu à relier plus de 50 applications de santé (glycémies, poids, activité cardiaque, sommeil ...) à "Mon Espace Santé", pour que ce dernier puisse notamment stocker les données relevées. L'inverse doit être également possible : l'usager pourra partager des données de "Mon Espace Santé" avec ses applications de santé.

Pour l'instant, l'État a identifié une vingtaine d'applications "de confiance", dont la liste figure sur "Mon Espace Santé" (AP-HP Espace Patients, Ameli, Doctolib, Sante.fr, Tabac Info Service, Vidal Ma Santé, Withings Health Mate...).

Mais il n'existe encore aucune passerelle permettant des transferts de données. Les premiers échanges devraient avoir lieu à partir de juillet 2023.

L'utilisateur décidera de partager ou non ses données

Le principe de "Mon Espace Santé" est que le partage des données avec les soignants reste à la main de l'usager, qui peut très bien décider de ne rien partager. La feuille de route prévoit de définir, "dès 2024", les différentes modalités de partage d'accès, en fonction des contextes de prise en charge. Ces modalités incluent l'accès temporaire, le masquage de certains documents ou encore le blocage de certains professionnels. D'ici la fin 2026, les professionnels de santé européens qui auront à soigner un assuré social français pourront, toujours si l'usager l'autorise, consulter son carnet de santé numérique.

Le site santé.fr renforcé

Comme le site de l'assurance maladie ameli.fr, le site santé.fr doit "contribuer à la diffusion d'une information publique en santé fiable", élaborée notamment avec association de patients et sociétés savantes. Il devra également fournir une information complète sur l'offre de santé, avec des liens vers les plates-formes de rendez-vous en ligne, de l'information sur l'accessibilité des cabinets ou des indicateurs de qualité et de satisfaction. L'objectif est d'arriver à 30 millions de visiteurs uniques par an pour sante.fr

Généralisation de l'appli Carte Vitale

L'application Carte Vitale permettra de se dispenser de sa petite carte verte, en utilisant son téléphone portable. Actuellement en expérimentation dans quelques départements, elle doit être ouverte sur la France entière fin 2026, avec un objectif de 20 millions d'utilisateurs en 2027.

Connexion simplifiée pour les soignants

Le gouvernement veut généraliser l'usage de Pro Santé Connect, qui permet aux praticiens de se connecter avec un identifiant unique à différents téléservices et notamment ceux de l'Assurance maladie.