Pas besoin de Pass sanitaire pour donner votre sang ce mercredi après-midi à Châteauroux

Les dons de sang sont souvent au plus bas l'été en raison de la baisse d'activité et des vacances. Mais quand vous ajouter à cela, La covid-19, cela devient préoccupant. Alors n'hésitez pas une seconde ce mercredi après-midi pour donner votre sang au café Équinoxe à Châteauroux de 15h00 à 19h00.

Si les stocks de sang sont aussi bas en Région Centre et donc dans l'Indre, c'est qu'avec la Covid-19, les dons ne peuvent plus se faire en entreprise. Et avec les vacances scolaires, les étudiants ne donnent pratiquement plus leur sang.

Stéphanie Larrère (chargée du développement des collectes) : "Vous n'avez pas besoin de pass sanitaire pour donner votre sang."

D'autres pensent qu'il faut avoir son Passe sanitaire pour donner son sang ! et bien ce n'est pas vrai comme le confirme Stéphanie Larrère, est chargée du développement des collectes pour le Berry à l'Établissement Français du Sang : "En ce moment, nos stocks sont très faibles dans la Région et donc dans l'Indre, car nous ne pouvons plus faire de collectes dans les entreprises à cause de la Covid et les jeunes étudiants viennent beaucoup moins car ils sont en vacances, et de toute façon nous ne pouvons plus en raison de la pandémie aller à leur rencontre. Sachez aussi que vous n'avez pas besoin de passe sanitaire pour donner votre sang. Si vous avez eu le virus, vous devez attendre 14 jours après la fin des symptômes ; en revanche si vous êtes vacciné, vous pouvez immédiatement donner votre sang."

Danielle Ébras (Présidente de l'amicale pour le don du sang à Châteauroux) : " Vous devez avoir entre 18 et 70 ans et pesez plus de 50 kg pour donner votre sang."

Il y a des critères pour donner votre sang précise Danielle Ébras, la présidente de l'amicale pour le don du sang à Châteauroux : "Vous devez avoir entre 18 et 70 ans et vous devez peser plus de 50 kg."

Stéphanie Larrère de l'EFS à Châteauroux et Danièlle Ebras, présidente de l'amicale pour le don du sang à Châteauroux © Radio France - Sylvie Rogie

Quand vous donnez une fois votre sang vous sauvez trois vies

Si les donneurs de sang ne sont pas les plus nombreux à Châteauroux, ils sont surtout très fidèles. Alors rendez vous ce mercredi 18 Août de 15 heures à 19 heures au café Équinoxe à Châteauroux, à deux pas de l'entrée principale de la médiathèque à Châteauroux. Et n'oubliez pas ce qui rappellent souvent les personnels qui vous accueillent avec le sourire : quand on donne une fois son sang, on sauve trois vies.