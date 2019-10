Santé : près de 4.200 lits supprimés dans les hôpitaux et cliniques français en 2018

France

Près de 4.200 lits ont été supprimés dans les hôpitaux et clinique français en 2018, selon un rapport publié jeudi 17 octobre par le ministère de la Santé. Dans le détail, 4 172 lits d'hospitalisation complètes ont été supprimés, soit une baisse de 1%. En parallèle, plus de 1.800 places d'hospitalisation partielle ont été créés, soit une augmentation de 2,4%. Les hospitalisations à domicile sont aussi en augmentation, avec une hausse de 3,4% en 2018.

"La volonté de réorganiser l'offre"

Selon le ministère de la Santé, ces nouvelles fermetures de lits prolongent "le repli observé depuis plusieurs années, reflet de la volonté de supprimer des lits excédentaires et de réorganiser l'offre" de soins. Ainsi, l'État souhaite développer de plus en plus rapidement "les alternatives à l'hospitalisation à temps complet". Ce "virage ambulatoire" intervient alors que les personnels des services d'urgence sont en grève pour le 8e mois consécutif. L'une des revendications du personnel est d'avoir plus de lits dans les autres services hospitaliers, ce qui permettrait d'y envoyer les patients qui ont été vus aux urgences et nécessitent d'être hospitalisés. Cela éviterait que certains attendent dans les couloirs qu'une place se libère.