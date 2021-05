Indre : Romaric Boch court sept marathons en sept jours pour sa petite fille atteinte de diabète

A 36 ans, Romaric Boch, l'ex préparateur physique de la Berrichonne, remercié en fin d'année 2020 pour cause de mauvais résultats, s'est lancé dans un incroyable défi pour sensibiliser le grand public au diabète chez les enfants. Un diabète dont souffre Lénaïc, sa fille de 8 ans et demi.

Romaric Boch est en passe de réussir son incroyable défi. Enchaîner sept marathons de suite, pour récolter des fonds et sensibiliser le grand public sur le diabète de type 1, dont souffre Lénaïc, sa fille de huit ans et demi. Romaric est un coureur de fond, un grand sportif, mais son pari est de taille. Il s'est préparé évidemment pour réussir cet incroyable défi : courir 270 kilomètres, sept marathons en sept jours !

Elisabeth, la mamie des deux petites filles est sur le parking à côté de l'église de Rosnay pour le départ de ce samedi.

"Je suis époustouflée par ce qu'il peut faire. Le papa et la maman sont formidables !" - Elisabeth (la mamie)

Elle attend Romaric qui arrive en camping car. Elle est fière de la performance : "Je suis époustouflée par ce qu'il peut faire. Ils sont formidables tous les deux, le papa et la maman, qui sont impliqués dans ce défi." Marie-Pierre, la secrétaire des Gazelles de Vineuil est en tenue avec des camarades de course. Elle tenait à être là pour deux raisons : "Nous connaissons Romaric et il court déjà pour une bonne cause. Il brille sur les courses dans notre département. Nous sommes là pour le soutenir et faire une vingtaine de kilomètres avec lui, sur quarante. Il va y arriver, j'en suis convaincue. Très honnêtement, je ne pourrais pas faire sept marathon en sept jours."

"Je ne suis pas fatigué, je vais super bien par contre le genou est de plus en plus douloureux j'espère tenir jusqu'au bout" - Romaric Boch

Romaric Boch en bleu à la sortie de Rosnay entouré de coureurs licenciés à Vineuil ou encore à Déols venus le soutenir dans ce défi incroyable ! © Radio France - Sylvain ROGIE

Justement Romaric arrive à bord du camping-car juste à côté de l'église de Rosnay. Alors comment va-t-il à quelques minutes de débuter son cinquième marathon, départ de Rosnay ce samedi matin, direction Argenton-sur-Creuse ? : "Je ne suis pas fatigué, je vais super bien, par contre le genou est de plus en plus douloureux. J'espère tenir pour aller au bout mais aussi et surtout, pour remercier tous les gens sur le parcours." Romaric a été touché par les encouragements qu'il reçoit sur le bord de la route mais aussi par les plus de 7 800 euros de dons, qui ont déjà été déposés dans la cagnotte en ligne, sans oublier les dons au départ comme à l'arrivée.

Ce dimanche, place à l'avant dernier marathon entre Éguzon et Neuvy-Saint-Sépulcre. Romaric et tous ceux qui sont à ses côtés pour le soutenir, entamera son tout dernier marathon, ce lundi de Pentecôte avec un départ de Lys-Saint-Georges et une arrivée vers midi ou 13 heures au stade au stade Gaston-Petit à Châteauroux où Romaric s'est occupé pendant de nombreuses années des jeunes du centre de formation, avant de se voir confier la préparation physique des joueurs professionnels.

Romaric passera également ce lundi 24 mai en plein cœur de Châteauroux place de la république. N'hésitez pas à venir l'encourager et faire un don. Romaric Boch est en passe de réaliser un véritable exploit... un super papa !