Santé sexuelle : un nouveau centre réunit toutes les compétences à Paris

Paris, France

Dans ce nouveau centre de santé sexuelle, les professionnels de santé proposent tous les outils de lutte contre le VIH et toutes les méthodes contraceptives disponibles. C'est une fusion de plusieurs CeGIDD - centre gratuit d'information, de dépistage, et de diagnostic - du centre de planification et d'éducation familiale de la ville de Paris et d’une partie du service d'immunologie clinique de l’Hôtel Dieu. Il a été inauguré ce lundi 18 mars en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo et de Martin Hirsch, le directeur général de l’APHP, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

L'inauguration du centre de santé sexuelle le lundi 18 mars en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo et du directeur de l'APHP Martin Hirsh. © Radio France - Laëtitia Heuveline

On y trouve en particulier le service de PreP ou Prophylaxie pré exposition, une activité prise en charge jusque-là par le service d’immunologie clinique de l’Hôtel-Dieu. En clair, c'est un cachet, une combinaison de deux antirétroviraux, à prendre tous les jours pour les populations à risque afin de se protéger du VIH. En revanche, le préservatif reste le principal rempart aux IST, les infections sexuellement transmissibles : hépatites, syphilis et autres chlamydia. Mais les médecins conseillent de plus en plus cette PReP.

Entre 300 et 400 patients suivis au centre de l'Hôtel-Dieu bénéficient déjà de cette PReP. Les médecins qui s'en occupaient, les infectiologues, travaillaient déjà à l'Hôtel Dieu, dans un service autonome. Ils ont donc été rejoints par deux centres gratuits de dépistage et par les centres de planifications familiales de l'hôpital Cochin et de la ville de Paris.

La #Prep constitue un outil de prévention hautement efficace contre le VIH au niveau individuel - de l'ordre de 99 % lorsqu'elle est parfaitement prise. pic.twitter.com/OZHKR7t3lP — Association AIDES (@assoAIDES) March 12, 2019

Dans ce centre, le dépistage est gratuit, les consultations sont prises en charge par la sécurité sociale ou gratuite si la personne est en difficulté. Les patients peuvent également demander une totale confidentialité pour que les informations ne figurent pas sur le relevé de la sécurité sociale. Il permet également d'aborder toutes les questions psychologiques. Des psychologues et assistantes sociales sont présents et même une conseillère conjugale.

En consultation, il sera possible de faire un rappel de vaccin, d’avoir accès à des consultations gynécologiques et à toutes les méthodes de contraception, qui peuvent être administrées sur place.

Les patients peuvent venir pour obtenir des informations sur tous les domaines de la santé sexuelle. © Radio France - Laëtitia Heuveline

C’est une mutualisation entre état et ville qui fonctionne selon les institutionnels. Pour Martin Hirsch, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris : « Ça permet de voir de plus de monde, d’avoir un centre où toutes les compétences sont réunies et où on est branché sur d’autres spécialités comme la psychiatrie ou l’aide aux victimes. » Forte de ce succès, la maire de Paris, Anne Hidalgo annonce même vouloir ouvrir rapidement une quinzaine d’autres centres sur le même modèle.