Santé : suspension pour dix jours des accouchements à l'hôpital de Landerneau

Les personnels l'ont appris jeudi 4 mai. Les accouchements vont être suspendus à partir de vendredi pour dix jours au centre hospitalier Ferdinand Grall de Landerneau. Début avril l'optimisme était pourtant de mise avec des tableaux de service complets et une activité garantie jusqu'à la fin du mois de mai.

ⓘ Publicité

Sauf que depuis, l'équilibre précaire n'a pas tenu avec le départ définitif d'un anesthésiste et l'arrêt maladie d'un autre. Impossible donc dans ces conditions de pouvoir continuer l'activité. Les femmes devant accoucher dans l'établissement, elles sont évaluée à une vingtaine, ont été ou sont en train d'être prévenues. Elles vont devoir s'orienter vers un autre établissement de leur choix. Sur place les consultations et les suivis de grossesse sont maintenus

Sauf nouveau coup dur, les accouchements pourront reprendre à Landerneau dans dix jours. Cette fermeture temporaire, une première dans cet hôpital, illustre les difficultés de l'hôpital public et le manque de personnel. Il y a trois semaines l 'hôpital de Guingamp avait annoncé la suspension temporaire des accouchements pour deux mois provoquant la colère et l'inquiétude des élus locaux et des syndicats notamment;