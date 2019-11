SANTE / Tesla 7 l' IRM dernier cri au CHU de Poitiers

Poitiers, France

Le CHU de Poitiers vient donc d'inaugurer l' IRM nouvelle génération: le Tesla 7. Cet équipement d'imagerie à résonance médicale est tout à fait unique en France dans le milieu hospitalier (il en existe deux autres mais pour la recherche) et il propose des performances inédites lors d'examens, précisément les anomalies détectées sont ainsi mieux caractérisées que ce soit pour des maladies neurologiques (par exemple Alzheimer), ou ostéo-articulaires (par exemple scolioses) et pour mieux adapter les traitements. Par exemple, Tesla 7 permet d'identifier plus précisément les lésions neurologiques ce qui ensuite permet aux chirurgiens de les retirer.

20 tonnes pour un coût de 10 millions d'euros

d'euros qui fait la fierté du Directeur du CHU Jean-Pierre Dewitte :"ça couronne le travail des équipes et ça nous positionne en leader national et en position de force par rapport à la Nouvelle Aquitaine, c'est une reconnaissance du CHU on a une valeur nationale et on mise sur la recherche on va accueillir des chercheurs de partout pour dynamiser les travaux et les publications et on espère servir l'intérêt du patient le plus rapidement possible." Une machine de 20 tonnes pour un coût de 10 millions d'euros.