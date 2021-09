Santé : un cas de dengue détecté en Île-de-France

Un cas de dengue a été détecté la semaine dernière dans la commune d’Alfortville, dans le Val de Marne. La maladie est transmise par le moustique tigre. La municipalité et l’Agence Régionale de Santé ont immédiatement réagit avec une démoustication.

La dengue présente en Île-de-France. Un cas a été détecté la semaine dernière dans la commune d’Alfortville, située dans le Val de Marne. La maladie provoque une forte fièvre souvent accompagnée de maux de tête, et de douleurs articulaires et surtout, elle est transmise par le moustique tigre. La municipalité et l’ARS ont immédiatement réagit en organisant une démoustication.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Par mesure de précaution, les squares Elsa Triolet et Martine Ondet seront fermés mardi. Les écoles ont été informées - Ville d'Alfortville.

Pendant 3 heures cette nuit, les équipes d’une société spécialisée ont pulvériser les rues du nord de la ville. Alors le produit n’est pas toxique évidemment, ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une démoustication est faite dans une commune. Il s’agit en fait d’un insecticide, celui présent dans les anti-moustiques de prise électrique, mais en concentration plus faible.



En Martinique, des démoustications sont également effectuées pour lutter contre la dengue. © AFP - PATRICE COPPEE

Cinq cas depuis le début de l'année en Val-de-Marne

Par mesure de précaution les deux squares ont été fermés aujourd’hui et il est conseillé de laisser reposer les fruits et légumes du jardin quelques jours avant de les manger.

L’ habitant infecté revenait d’un séjour en Afrique. L’ARS cherche tout simplement à casser la chaine de contamination puisqu’en piquant la personne malade puis une personne saine, le moustique tigre transmet le virus dans la population.



à réécouter Lutter contre la propagation du moustique tigre

Alfortville et certaines communes limitrophes sont colonisée par le moustique-tigre depuis 2019. Selon Santé Publique France, cinq cas de dengue ont déjà été recensés dans le Val-de-Marne cette année.

Depuis mai, 35 cas ont été confirmés en Île-de-France, dont 1 décès. Sept des huit départements (37 communes) de la région sont également colonisés par le moustique tigre.