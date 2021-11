Santé : un "escape game" pour que les jeunes drômois se repèrent dans le labyrinthe administratif

"Mes parents s'occupent de tout ! Pour le moment, c'est très bien" s'amuse Emy, 18 ans, du lycée technologique de Montplaisir à Valence. C'est sa réponse lorsqu'on lui demande si elle connaît sa mutuelle, et s'occupe de ses papiers concernant l'Assurance maladie. Nolan, même âge, considère de manière un peu confuse savoir au moins ce qui lui est remboursé et débité, puisqu'il voit les montants sur son relevé de compte. Mais pas plus.

Mardi 23 et mercredi 24 novembre, l'escape game sera installé au lycée Briffaut à Valence, mais exclusivement pour les élèves en BTS. Samedi 27 novembre, il aura lieu à l'espace Rabelais de Pierrelatte, cette fois-ci ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans.

Deux thématiques : l'accès aux droits et la prévention

Pour Doriane Derne, directrice prestation et service à la clientèle de la CPAM de la Drôme, "on est sur un moment de bascule. Il faut que le jeune s'autonomise et se préoccupe lui-même de l'accès à ses droits. L'idée c'est de rentrer dans leur monde, où on préfère ce qui est ludique" estime-t-elle.

Après 30 minutes de jeu, Nolan explique en savoir désormais plus sur la carte vitale, sur les prises en charge des mutuelles et de la Sécurité sociale. Lui et ses camarades sont venus participer au jeu à la Maison de l'Etudiant de Valence après la sollicitation de leur formateur, mais n'ont pas l'air de regretter.

"C'est un format classique d'escape game : il faut résoudre des énigmes dans un temps imparti pour passer d'une salle à l'autre. On accueille des groupes de six à huit jeunes à chaque fois" expose Mailys Manson, directrice adjointe de la CPAM de la Drôme. Elle poursuit : "Il y a deux salles. La première comporte cinq énigmes autour de _l'accès aux droits_, sur le numéro de Sécurité sociale, sur les remboursements, sur les modes de contacts avec l'Assurance maladie, sur le compte Améli et les réflexes à avoir". La deuxième salle, juste après, comporte également cinq énigmes dans la thématique de la prévention. Sont abordés les IST, la contraception, les drogues, le tabac et la santé mentale.