La galère d'un papa de Neuvy-Saint-Sépulchre, à la recherche d'un orthophoniste pour son fils

Philippe le papa de Gabriel va devoir patienter entre huit mois et un an et demi pour trouver un rendez-vous pour son fils chez l'orthophoniste

La protection maternelle infantile est passée à l'école de Jeu-les-Bois dans l'Indre où est scolarisé Gabriel, un enfant de quatre ans et demi. Des problèmes d'élocution ont été détectés. On a donc conseillé aux parents, avec l'appui de la maîtresse de Gabriel, d'aller consulter un orthophoniste. Et c'est là que la galère commence...

Philippe (Papa de Gabriel) : "On m'annonce comme délai, huit mois voir un an, et même un an et demi !"

Les parents sont allés sur internet et Philippe, le papa, nous a expliqué ses difficultés : "La moitié des professionnels que j'ai contactés, je n'ai pas réussi à les joindre. Certains sont par ailleurs à la retraite. Ceux qui m'ont répondu, m'ont annoncé comme délai, huit mois, un an et même un an et demi d'attente ! J'ai même une orthophoniste qui m'a dit "Allez dans le sud,vous allez en trouver." Certains professionnels les ont orientés vers le site allo-ortho.com ou une pétition en ligne a déjà recueilli plus de 20 000 signatures.

La pétition a déjà recueilli plus de 20 000 signatures - DR

Mélanie Gallois (orthophoniste à Étrechet) : " Dans quelques semaines, nous allons mettre en place un numéro de téléphone pour aiguiller les patients."

Les rares orthophonistes qui exercent sont totalement débordés. Ils passent énormément de temps au téléphone pour cerner les difficultés qu'on leur présente. Alors pour gagner de précieuses minutes, un numéro de téléphone va être mis en place : "Nous nous sommes réunis entre professionnels de santé pour tenter d'apporter des solutions. Dans quelques semaines, un numéro va être mis en place pour aiguiller les patients. Cela va nous permettre d'avoir une visibilité sur les demandes pour mieux les gérer ensuite. Nous allons aussi prendre contact avec des stagiaires qui sortent de l'école pour leur présenter notre département. Nous allons leur expliquer que nous avons un beau cadre de vie dans l'Indre et les convaincre ensuite de s'installer ici avec l'aide de l'agence d’attractivité de l'Indre pour trouver notamment des logements." Il y a vraiment urgence. Certes les déserts médicaux sont nombreux en France. Mais l'exemple de l'Indre est frappant : il y a 15 orthophonistes pour 220 000 habitants !