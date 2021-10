Le Mans : un nouveau centre de santé ouvre pour les sarthois qui n'ont pas de médecin traitant

02.59.29.01.30. C'est le numéro à composer à partir de ce jeudi pour prendre rendez vous au Service Médical de Proximité du Mans. Ce centre de santé est réservé aux Sarthois qui n’ont pas de médecin traitant. D'abord installé à l'hôpital du Mans, le SMP déménagera ensuite avenue Paderborn en centre-ville, courant 2022.

Des médecins retraités et à temps partiel

Sandrine Boyer est directrice du Pôle Accompagnement et Soins du groupe VYV, un groupe mutualiste spécialiste dans les domaines de la santé et de la protection sociale C'est elle qui pilote ce service médical de proximité au Mans. "Ce centre de santé est exclusivement dédié aux patients qui n'ont pas de médecin traitant". Ils sont 60 000 en Sarthe dont 22 000 dans l'agglomération du Mans soit 15% de la population du département. " Ils vont bénéficier de deux médecins chaque jour pour venir consulter et se faire suivre".

Ces médecins sont principalement des médecins à la retraite qui reprennent du service pour pallier au manque de généralistes dans le département. "Ils seront relayés par des médecins en activité et une douzaine de médecins à temps partiel. Les consultations à partir du 8 novembre". Les nouveaux patients pourront déclarer le centre de santé comme médecin traitant. D'abord installé dans les locaux de l'hôpital du Mans (bâtiment Plantagenêt), ce service médical de proximité intégrera ses locaux définitifs au centre ville, avenue Paderborn, courant 2022.

Jusqu'à 4000 sarthois pris en charge

L'objectif de ce dispositif est de proposer entre 14 000 et 16 000 consultations par an. Entre 3000 et 4000 patients pourront y être soignés. On est donc loin de couvrir l'ensemble des besoins du département et de ses 60 000 habitants privés de généralistes. " On n'a pas la prétention de résoudre le problème d'accès en totalité. Mais bon, c'est quand même une avancée".

Si les habitants de l'agglomération du Mans devraient d'abord en bénéficier, ce dispositif pourrait être étendu ensuite à l'ensemble du département. "La télémédecine pourrait être une solution complémentaire, indéniablement, puisqu'il faut faire gagner du temps aux médecins et effectivement, avoir des solutions pour des populations qui seraient plus éloignées des agglomérations. C'est une des solutions et ça peut venir s'adosser à des consultations avancées et à ce dispositif qui sera implanté en coeur de ville".

Soulager les médecins des tâches administratives pour qu'ils puissent se consacrer aux patients

Autre solution : décharger les médecins des tâches administratives et gagner du temps pour les consultations. "L'idée, c'est aussi que les médecins se recentrent sur leur coeur de métier. Avec des assistants médicaux qui préparent les consultations et font en sorte que le médecin, en fait, puisse davantage voir de patients". Des étudiants en médecine seront aussi appelés en renfort dans ce nouveau service médical de proximité soutenu par la ville du Mans, le conseil départemental de la Sarthe et le conseil régional des Pays de la Loire.

Comment prendre rendez-vous ?

Les patients peuvent prendre rendez-vous à partir du jeudi 28 octobre auprès du secrétariat médical en contactant le : 02.59.29.01.30. Les consultations seront assurées du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00.