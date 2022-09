Santé : une étude des maires ruraux confirme la très faible densité médicale dans l'Yonne

La dernière étude commandée par l'association des maires ruraux détaille l'ampleur de la désertification médicale dans notre pays et notamment dans l'Yonne. Selon les données collectées, il manque 77 généralistes et des dizaines de spécialiste dans le département pour atteindre la moyenne nationale.

10 millions de Français vivent dans un territoire où l'accès aux soins est de qualité inférieure à la moyenne : c'est l'une des conclusions de la dernière étude sur la santé en milieu rural de l'Association des maires ruraux de France. Il s'agit d'une analyse détaillée de la répartition des médecins à l'échelle des bassins de vie. Cette études, que nous vous révélons en exclusivité sur France Bleu, nous apprend notamment qu'il manque près de 3400 médecins généralistes dans les territoires ruraux pour atteindre la moyenne nationale de 0,83 praticien pour 1 000 habitants.

Il manque 77 généralistes

Dans l'Yonne, la densité des généralistes est nettement sous la moyenne dans tout le département, puisqu'elle oscille entre 0,1 et 0.7 pour 1 000. Les zones les plus faiblement dotées se trouvent autour de Sens et Villeneuve-sur-Yonne et au nord de la Puisaye. Selon cette étude, il manque 77 praticiens généralistes dans le département pour atteindre la moyenne nationale.

Ce manque de généralistes surcharge tout le système de santé : des urgences hospitalières aux cabinets de SOS Médecins. C'est ce que constate Jean-Luc Dinet. Lui qui a fondé SOS Médecins à Sens il y a 27 ans est continuellement submergé de demandes : "Ce qui épuise les professionnels et moi le premier. Pourtant, je suis un dur au mal. C'est que tous les jours, nous avons des gens qui viennent chez nous avec des dossiers sous le bras : des personnes âgées qui nous disent "est-ce que vous pouvez nous renouveler notre ordonnance, avec cette phrase qu'ils ont toujours "ce n'est pas grand chose, c'est juste un renouvellement" mais si, c'est important, et on n'arrive plus à faire face", explique le médecin.

Le risque, c'est que les patients renoncent aux soins (Jean-Luc Dinet, SOS Médecins - Sens)

"Je n'en veux pas aux patients", poursuit Jean-Luc Dinet, "parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. C'est à dire qu'entre le soin aiguë, où vous avez un enfant qui a 40 de fièvre, ou quand vous avez une grand mère qui n'a plus de traitement pour la tension depuis deux mois, au bout d'un moment, vous prenez votre bâton de pèlerin, vous allez essayer d'appeler les trois ou quatre médecins généralistes qui vous disent "On ne peut pas". Les gens nous disent "ils ne veulent pas", mais non, ils ne peuvent pas. Deuxième boucle : ils viennent chez nous, SOS Médecins. Sinon, ils vont aux urgences ou alors ils finissent par renoncer aux soins, ce qui est aussi vraiment une catastrophe"

Un manque de spécialistes aussi

Evidemment, tout le monde le sait bien dans l'Yonne, il n'y a pas que les généralistes qui manquent à l'appel dans le département. Et cette étude le prouve une nouvelle fois. On y apprend que la présence médicale est 6 fois plus faible à la campagne qu'en ville, que ce soit pour les généralistes ou pour bon nombre de spécialistes. Le plus marquant, dans notre département, est le manque d'ophtalmologues, puisqu'on a une densité 7 fois plus faible que la moyenne nationale. Il manque 13 médecins ophtalmologues dans l'Yonne pour rattraper la moyenne. Il manque aussi 9 cardiologues, 8 pédiatres, 10 psychiatres et 10 gynécologues.

Un contraste saisissant avec les territoires attractifs

Ce manque de spécialistes dans les zones rurales comme l'Yonne contraste avec la situation dans les départements plus attractifs comme Paris, la Gironde, les Alpes Maritimes ou encore l'Alsace, qui sont parfois sur-dotés, c'est à dire qui ont plus de praticiens que la moyenne. Il y a par exemple 404 cardiologues "en excèdent" à Paris ou encore 89 gynécologues en plus dans les Bouches du Rhône. L'étude de l'Association des maires ruraux pointe donc aussi, une nouvelle fois, une répartition déséquilibrée des praticiens sur l'ensemble du territoire.