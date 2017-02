Santé : Une premiére mondiale en pneumologie pour le CHU de Toulouse

C'est une premiére mondiale réalisée par le service Pneumologie de l'hôpital Larrey en association avec une start'up toulousaine. La création d'une prothèse trachéo-bronchique sur mesure. Un espoir pour les insuffisants respiratoires chez lesquels la prothèse de série ne s'adapte pas.

C'est une prothèse "cousue main" qui est mise au point à l'hôpital Larrey, dans le service pneumologie du CHU de Toulouse. Une avancée majeure pour les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire et dont la morphologie ne s'adapte pas aux prothèses standard industrielles. La sténose, rétrécissement des bronches ou de la trachée peut avoir pour origine une tumeur, une maladie, un acte médical invasif (intubation ou trachéotomie) ou une simple malformation congénitale. Elle justifie, à l'hôpital Larrey, la pose chaque année de 60 à 80 prothèses. Des malades venus de tout le Sud-Ouest. Dans prés de 20% des cas ces prothèses sont inadaptées à la morphologie du patient dont les complications respiratoires peuvent s'avérer mortelles.

Essais cliniques en cours, premiers résultats positifs.

Conçue en collaboration avec la start 'up toulousaine Anatomik Modeling la prothèse, ou stent, est réalisée en silicone à partir d'un scanner du patient à l'anatomie duquel elle s'adapte parfaitement. "Le but du jeu est que l'individu ne se rende même pas compte qu'il a une prothèse" affirme le docteur Hermant qui mène les essais cliniques.

la prothèse "cousue main" - crédit photo Anatomik Modeling

"C'est aussi de la survie. Quand les bronches se bouchent on peut avoir une détresse respiratoire" - Pr J. Maziéres

Les essais cliniques ont débuté sous le contrôle du professeur Maziéres. 4 des 10 patients concernés ont déjà été équipés sous anesthésie générale par le docteur Christophe Hermant au service de pneumologie de l'hôpital Larrey à Toulouse. Les retours sont positifs. Le premier essai a fait l'objet d'une publication dans la plus prestigieuse revue internationale de pneumologie, l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Les prothèses sur mesure devraient être commercialisées dans les prochaines années à un prix qui n'est pas encore fixé. Celui des prothèses standard, utilisées depuis une trentaine d'années, va de 200 à mille euros selon le matériau utilisé.