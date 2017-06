Saône-et-Loire : l'ARS rejette la demande de l'hôpital de Chalon pour de nouveaux équipements

Dans un communiqué publié ce mardi 20 juin, l'agence régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté annonce qu'elle rejette la demande de l'hôpital de Chalon de s'équiper d'un nouveau plateau pour pratiquer l'angioplastie et la coronographie. L'ARS veut privilégier une meilleure coopération régionale

C'est donc par un communiqué que l'annonce est tombée ce mardi 20 juin. L'ARS , l'agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté rejette la demande de l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour s'équiper d'un nouveau plateau technique pour améliorer la prise en charge des infarctus. L'ARS préfère développer "une filière de cardiologie structurée entre Dijon, Chalon et Mâcon" et appuie la création d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) pour garantir la stabilité et l’attractivité de la filière de cardiologie sur le sillon central bourguignon, de Dijon à Mâcon.

Dans son communiqué, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté explique avoir informé le centre hospitalier (CH) de Chalon-sur-Saône de sa décision de rejeter sa demande d’autorisation adressée le 28 novembre 2016 en vue d’exercer des activités de cardiologie interventionnelle.

Cette décision fait suite à l’avis défavorable rendu par la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) le 24 mai, aux motifs que la demande déposée par l’hôpital de Chalon ne répondait pas aux conditions posées par un arrêté de l’ARS du 28 juillet 2016.

Cet arrêté, reconnaissant un besoin exceptionnel pour l’activité, posait trois conditions à la recevabilité des dossiers :

· une demande d’autorisation portée conjointement par le centre hospitalier de Chalon, le centre hospitalier de Mâcon et le CHU de Dijon ;

· la constitution d’une fédération médicale inter-hospitalière ;

· la mise en place d’une équipe commune de cardiologues.

Au cours de l’été 2016, trois recours ont été déposés devant le tribunal administratif contre cette décision, par le CHU de Dijon, le CH de Mâcon et le groupe de cardiologie interventionnelle intervenant à la clinique de Fontaine-les-Dijon. Dès la fin de l’été, une mission de conciliation a été lancée par l’ARS sous l’égide de son directeur général adjoint, qui a reçu les différents acteurs et mis en place un groupe de travail qui s’est poursuivi jusqu’en mai 2017.

Ces travaux ont notamment établi que les délais d’intervention, commune par commune de Saône-et-Loire, intégrant les transports et la prise en charge médicale au domicile du patient, permettent un accès en moins de 90 minutes à un plateau technique d’angioplastie.