Saône-et-Loire : la fermeture de la maternité d'Autun prolongée au moins jusqu'à fin janvier

Dans un communiqué publié ce vendredi 20 janvier 2023, au lendemain du délai d'un mois donné à l'hôpital d'Autun pour apporter des garanties sur la continuité des soins, l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté décide de prolonger la suspension de l'activité de la maternité au moins jusqu'au 28 janvier.

L'absence d'un pédiatre indispensable et obligatoire pour justifier la décision de l'ARS

Le délai d'un mois donné à l'hôpital d'Autun visait à vérifier que les plannings à court et moyen termes des gynécologues-obstétriciens, pédiatres et sages-femmes garantissent la permanence des soins pour les mamans et les nouveau nés. Or, dans les planning fournis à l'Agence Régionale de Santé, il apparaît que dès ce lundi 23 janvier, il n'y aura pas pédiatre et ce, jusqu’au 27 janvier. Or, "la présence d’un pédiatre est indispensable et obligatoire, jour et nuit, pour garantir la sécurité et la qualité des prises en charge". explique l'ARS qui précise également que dans ces conditions, l’activité de la maternité reste suspendue.

Comment faire en attendant la reprise de l'activité de la maternité d'Autun ?

Une décision ne pourra intervenir qu’à compter du 28 janvier, au regard des plannings à date des professionnels de santé. La prise en charge des femmes est assurée suivant l’organisation mise en œuvre, en lien avec le centre 15 de Chalon, les maternités du Creusot et de Chalon. Des consultations prénatales, gynécologiques, pédiatriques, échographiques, une offre d’IVG médicamenteuses et chirurgicales, des cours de préparation à la naissance, des consultations d’urgence en journée sont par ailleurs assurées.

Des difficultés pour recruter

Malgré des efforts constants pour recruter, le centre hospitalier d’Autun rencontre de grandes difficultés pour assurer la permanence des soins. Ces difficultés ont été évoquées à l’occasion de la réunion de concertation organisée à l’initiative de l’ARS, le 15 décembre dernier, et ouverte à l’ensemble des acteurs du territoire pour engager une transformation de l’offre. L’enjeu est de concilier les besoins des habitants, les impératifs de qualité et de sécurité des soins, en intégrant des coopérations entre les maternités du territoire (Autun, Chalon-sur-Saône et Le Creusot), ajoute l'ARS dans son communiqué.