Mâcon, France

Pour lutter contre la désertification médicale, le conseil départemental de Saône-et-Loire avait annoncé son intention de recruter et de rémunérer lui même des médecins. Ce projet, une première en France, a suscité un vif intérêt chez les médecins. Ils sont plus d’une centaine à s'être manifestés quant à cette perspective de travailler sur la base d’un contrat de 35 heures ou à temps partiel et payé par la collectivité locale. Aujourd'hui, dix ont déjà été recrutés et ils vont donner leurs premières consultations dans quelques jours, à partir de février

Le centre départemental de santé de Digoin - Conseil départemental de Saône-et-Loire

Où vont ils exercer ?

Le premier sera installé à Digoin et il recevra ses premiers patients à partir du 6 février. Les prises de rendez vous seront possibles à partir de ce lundi 29 janvier. D'ailleurs, la salle d'attente est prête puisque le président du conseil départemental, André Accary a inauguré avec Fabien Genet, Maire de Digoin et Président de la Communauté de communes du Grand Charolais, le tout premier Centre de Santé départemental jeudi dernier à Digoin. Et il en sera de même dans les prochaines semaines et prochains mois dans trois autres villes. A Autun, ce sera le 22 février, à Chalon-sur-Saône, début avril puis suivra Montceau-les-Mines où pour l'instant, la date n'est pas encore précisée. Il y aura donc quatre centres au total en Saône-et-Loire. Evidemment, on pourra venir y consulter, mais que tous ceux qui n'habitent pas dans ces quatre communes se rassurent, ils ne seront pas oubliés puisque ces médecins doivent aussi se déplacer dans d'autres villes ou village où des antennes rattachées à ces quatre centres seront mises en place.

L'implantation des 4 centres de santé départementaux en Saône-et-Loire - Conseil départemental de Saône-et-Loire

Quel est l'avantage pour les médecins ?

Le premier avantage pour ces praticiens, et il est loin d'être négligeable, c'est qu'ils pourront se concentrer uniquement sur leur métier autrement dit soigner ceux qui en ont besoin, car toute la partie administrative sera gérée par le Centre de santé. L'autre avantage, ce sont les horaires puisque, ils sont salariés sur la base des 35H. Il y a d'ailleurs certains médecins qui exerçaient déjà mais qui voulaient en finir avec des semaines de 70 heures. Il y a aussi l'avantage de l'exercice regroupé avec une meilleure coordination médicale et le travail d'équipe. Et puis, il y a de tout jeunes médecins puisque la benjamine a 27 ans seulement. Ils ont signé un CDD de 3 ans renouvelable. Les salaires pour un plein temps sont compris entre 4000 et 6000 euros.