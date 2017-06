Saône-et-Loire : tous les maires du Grand Chalon derrière l'hôpital

Dans un communiqué, les 51 maires de l'agglomération chalonnaise soutiennent la demande de l'hôpital de Chalon d'être doté d'un plateau technique pour proposer de la coronographie et de l'angioplastie. L'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté s'y est opposée.

Le Conseil des Maires du Grand Chalon s'est réuni ce samedi 24 juin à Saint-Marcel, près de Chalon-sur-Saône, au lendemain de la tenue d'un Conseil d'administration de l'hôpital et d'une manifestation organisée dans l'établissement. Les maires du Grand Chalon, sous la présidence de Sébastien Martin, on tenu à apporter leur soutien à la création d'un service de coronographie et d'angioplastie au Centre Hospitalier William Morey.

Les Maires des 51 communes de l'agglomération, représentant 117 000 habitants du Nord Saône-et-Loire. Ils considèrent "qu'il est essentiel au bassin de vie du Chalonnais de disposer d'un tel équipement dont l'intérêt dépasse largement le périmètre du seul Grand Chalon."

Le Conseil des Maires a également indiqué qu'un vœu de soutien serait présenté au prochain Conseil communautaire, véritable instance décisionnelle du Grand Chalon, qui se réunira ce lundi 3 juillet.

L'Agence régionale de Santé a refusé d'accorder ce nouvel équipement à l'hôpital de Chalon préférant privilégier la coopération avec Mâcon et Dijon.