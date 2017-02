A Saran, une mairie en guerre contre les antennes-relais mais sans ses habitants

Une quarantaine de riverains de la rue Debacq à Saran menacent de bloquer les travaux de construction d'une antenne-mobile près de chez eux. La mairie avait contesté seule ce projet, elle a perdu en justice. Sans obtenir la moindre étude sur le risque d'exposition aux ondes électro-magnétiques

Dans sa grande maison et son grand jardin, situés dans un quartier pavillonnaire, au nord de Saran, Joëlle Thenu s'inquiète. Dès le 18 février, à en croire le permis de construire posé sur le grillage d'un terrain qui jouxte sa propriété, l'opérateur Free Mobile entamera des travaux pour construire une antenne-relais de téléphonie mobile de 18 mètres de haut. "Moi je m'inquiète pour ma santé, celle de mon petit-fils aussi. Il vient ici tous les mercredis, pendant les vacances scolaires, il va jouer tout près de cette antenne. Et moi je n'ai aucune garantie sur l'absence de nocivité de ces installations".

Le permis de construire délivré à l'opérateur Free Mobile, rue Debacq à Saran © Radio France - Anne Oger

La mairie de Saran condamnée en justice pour avoir refusé ce projet

Joëlle Thenu a découvert ce projet lorsque le permis de construire a été installé sur le grillage, et c'est ça le problème disent les riverains. "On a appris après coup que la mairie avait tenté de s'opposer au projet, elle a refusé la demande de Free. Elle est allée au tribunal administratif d'Orléans, et elle a perdu". L'opérateur a gagné, c'est très souvent le cas : il invoque en général l'intérêt public, l'urgence à développer le réseau de téléphonie mobile pour faire face à la demande. Et puis en l'occurrence, c'est un terrain privé, les règles d'urbanisme sont respectées. Pas question de faire appel, la messe est dite, d'autant que la mairie de Saran est aussi condamnée à verser 5000 euros à Free au titre des frais de justice. Le permis de construire est donc accordé. "Aux riverains de se battre, maintenant, nous avons fait ce que nous avons pu" explique Mayrvonne Hautin, la maire communiste de Saran. "C'est le problème ici" dénonce Bastien Malherbe, dans l'opposition à Saran. "En matière d'urbanisme, on n'est jamais au courant de rien".

Il faut demander des études précises, et même des simulations d'exposition aux ondes électro-magnétiques, avec cela on peut faire modifier certains projets. C'est à l'opérateur de les fournir mais c'est au maire de les demander

En l'occurrence, c'est même une nouvelle loi, la loi Abeille de février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électro-magnétiques, qui n'a pas été respectée. "L'exposition aux ondes, c'est un sujet très technique" explique Emmanuel Denis, le délégué régional de l'association Robin des Toits, qui milite pour limiter cette exposition. "Elle est très variable, elle dépend de l'orientation de l'antenne-relais et de nombreux paramètres. Le seul moyen de connaître le niveau auquel on est exposé, c'est d'établir des mesures, et une simulation, et c'est l'opérateur qui doit la fournir". Mais les opérateurs de téléphonie mobile n'ont pas cette obligation, c'est le maire qui doit la demander, en même temps qu'il informe les riverains de l'existence du projet. "C'est à partir de ces simulations qu'on peut faire modifier un projet, en faisant réorienter les antennes pour que les riverains soient moins soumis aux ondes".

En clair, au lieu d'utiliser la voie juridique, qui ne marche pas, la mairie de Saran aurait dû choisir la voie de la concertation, c'est ce que prévoit la loi, et c'est ce qui fonctionne le mieux, selon Emmanuel Denis. Lui milite depuis longtemps à Tours, pour limiter l'exposition des habitants aux ondes électro-magnétiques. "Aujourd'hui tous les projets d'antenne passent par notre instance de concertation, on demande systématiquement des études, et ça fonctionne. Cette loi Abeille, elle est nouvelle, les maires ne la connaissent pas encore. Mais c'est sûr qu'un opérateur qui voit arriver un maire soutenu par ses habitants, il est plus à l'écoute pour faire évoluer son projet". La seule issue pour les riverains opposés au projet, c'est la mise en place d'une instance départementale de concertation, prévue par la loi. Pour obtenir ces fameuses simulations d'exposition aux ondes. La maire de Saran, Maryvonne Hautin, l'a demandée au préfet du Loiret.