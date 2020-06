Sarcelles : rien ne montre à ce jour que l'épidémie de Coronavirus redémarre, indique l'ARS

A Sarcelles (Val-d'Oise), un taux de contamination supérieur à la moyenne avait déclenché le lancement d'une campagne de dépistage renforcée. Ce lundi 22 juin 2020, les autorités sanitaires et la préfecture indique qu'à ce jour rien ne montre que l'épidémie de Coronavirus redémarre.

"A ce stade, les investigations ne mettent pas en évidence une augmentation du nombre de nouveaux cas d'infection récente au Covid à Sarcelles", indiquent dans un communiqué commun l'Agence régionale de santé et la préfecture du Val-d'Oise.

Malgré ces premiers résultats rassurants, l'ARS "a décidé de maintenir son dispositif de surveillance spécifique". Elle va poursuivre les opérations de dépistage. Elle rappelle que la vigilance collective ne doit pas être relâchée.

Comment expliquer ce foyer épidémique ?

La campagne de dépistage renforcée avait été décidée après la découverte d'un taux de contamination très supérieur à la moyenne à Sarcelles. Après une série de tests menés à la mi-juin, il était 3,5%, contre 0,5% pour le reste de l'Ile-de-France.

"Les experts mobilisés soulignent que, notamment au vu des résultats des sérologies, et d'un examen détaillé des PCR (tests virologiques) réalisées, l'incidence plus élevée pourrait être expliquée par une circulation active mais plus ancienne du virus", indiquent les autorités sanitaires.

Près de 400 tests ont été faits

Vendredi et samedi dernier, à l'occasion de cette nouvelle campagne 400 personnes ont pu être dépistées. En tout c'est donc près de 1.500 le nombre de personnes qui ont eu accès aux tests précisent l'ARS et la préfecture.

Des tests sérologiques, qui permettent de savoir si quelqu'un a eu le Covid-19 en regardant s'il a développé des anticorps, ont également été faits. Le but était de dater le moment où les personnes contaminées ont contracté le virus.