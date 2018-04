Dordogne, France

Claude Allain a étalé les articles de presse jaunis sur la table de la salle à manger de sa maison de Sarlat La Canéda .On y voit l'annonce de ses combats, les compte-rendus datant des années soixante. Ce parisien de 79 ans vit aujourd'hui en Périgord. Il a commencé la boxe à 16 ans à Paris, et c'est ce qui lui a permis de s'en sortir. Il y a trouvé une véritable famille.

Les articles sur les combats de boxe des années soixante. © Radio France - Valérie Déjean

Aujourd'hui, la grande famille de la boxe lui tend à nouveau la main

Nathalie Chazarin est assistance en gérontologie. Elle travaille au service de soins infirmiers de la Croix rouge à Sarlat. C'est dans ce cadre-là qu'elle a rencontré Claude Allain, atteint par la maladie d'Alzheimer "Une belle personne" dit-elle. Elle a souhaité utiliser cette passion de la boxe à des fins thérapeutiques.

Moi mon travail c'est pas de la rééducation pure et dure, avec des exercices pour faire de la cognition .C'est aussi de faire renaître les émotions positives." Nathalie Chazarin.

Elle a donc contacté le club de boxe de Sarlat pour organiser un évènement autour de Claude Allain. Christelle KOUZA, trésorière du Boxing club a dit oui tout de suite.

_On a été partant tout de suite. Moi ça me tient à cœur. Nous sommes dans la transmission dans ce club, avec beaucoup de valeurs humaines. Recevoir monsieur Claude, c'est un honneur pour nous."_ Nathalie Chazarin

Appelez-moi Claude, pas de monsieur ! Dans la boxe, on n'est pas prétentieux."

_"_Claude Allain sourit. L'ancien boxeur ne veut pas qu'on le traite avec trop de déférence. Cet ancien poids léger doit son salut à la boxe ."J'ai commencé à 16 ans, j'étais tout seul , mon père était en maison de repos.." Sa voix s'étrangle. Et l'on comprend que les dirigeants de ce club de boxe parisien ont constitué sa seule et vraie famille. Aujourd'hui, la simple évocation de la boxe fait remonter des rafales de souvenirs. Il ne se trompe jamais sur les dates "_Quand on discute avec des amis de la boxe sur des combats passés, des souvenirs, à la fin quand on vérifie, c'est toujours lui qui a raison "_Josette Allain

Claude Allain et son épouse Josette © Radio France - Valérie Déjean

Josette couve son mari du regard et sourit " vous savez moi depuis 55 ans je ne vis qu'avec la boxe. C'est sa vie .Tout ce qui relève de la boxe, il a une mémoire d'éléphant, c'est ce qui lui est resté vraiment"

Cette mémoire d'éléphant sera donc mise à contribution samedi matin, au complexe de la Canéda à Sarlat à partir de 9h. Claude Allain sera l'invité d'honneur de ce gala entre jeunes boxeurs et boxeuses de Sarlat et de Brive. L'ancien champion pourra y donner quelques conseils précieux sans vouloir se substituer aux entraîneurs bien sur .

"Faut bien connaitre son boxeur, faut lui parler gentiment : lève les mains, fais des pas de côté , mais faut lui dire gentiment " .En toute humilité.