Sarrebourg : à défaut d'ophtalmo, des tests de la vision gratuits dans un "Optocar"

Sarrebourg, 12.000 habitants, 45.000 à l'échelle de la communauté de communes, a perdu ses deux ophtalmologistes coup sur coup, fin 2022 : l'un a dû fermer son cabinet pour raisons de santé, l'autre est parti à la retraite. Les habitants n'ont donc plus moyen de renouveler leurs ordonnances de lunettes, ou de faire suivre leurs pathologies.

Alors l'un des opticiens de la commune, Flavien Hiebel, qui gère deux magasins d'optique, a fait venir ce mardi l'Optocar , une camionnette itinérante du groupe Novacel, l'un des derniers fabricants français de verres correcteurs, basé à Château-Thierry (Aisne), pour proposer des tests de vue gratuits. L'objectif pour les patients : savoir si la correction de leurs lunettes doit être réévaluée, ou déceler une éventuelle maladie. Pas d'ordonnance à la sortie, mais si nécessaire, le patient sera redirigé vers un médecin.

L'Optocar sillonne la France : la demande est telle qu'une deuxième camionnette est prévue en 2024. © Radio France - Julie Seniura

Une quinzaine de clients ont donc pu faire le point sur leur vision, à défaut d'un rendez-vous rapide chez le médecin : "La demande pour avoir l'Optocar près de son magasin est énorme : plus d'un an de délai", détaille Benjamin Lods, commercial chez Novacel. "Un deuxième Optocar est même prévu pour 2024".

Désert médical

Depuis qu'il n'y a plus d'ophtalmologiste sur Sarrebourg, les patients doivent en trouver un autre, qui accepte de nouveaux patients, à des kilomètres à la ronde : Phalsbourg, Lunéville, Saverne... "C'est loin, et on a beaucoup de nos clients qui n'ont pas de voiture. Ils prennent le train pour aller à leur rendez-vous à Saverne", explique Stéphanie Kirsch, l'une des opticiennes du magasin sarrebourgeois. "Et les délais pour un rendez-vous s'allongent : celui de Saverne avait déjà quatre mois d'attente. Maintenant, c'est huit ou neuf".

La visite de l'Optocar a permis à plusieurs clients de faire le point sur leur vision, mais elle ne résout pas le problème de fond. Les opticiens peuvent proposer des contrôles de la vue, mais ne peuvent pas prescrire, et restent dépendants des ordonnances médicales qui ne sont valables que trois ans. "On essaie de dépanner nos clients comme on peut : on réalise des tests, on les oriente vers des ophtalmos de la région, on prend les rendez-vous pour eux...", détaille Carmen Hiegel, l'une des responsables du magasin. "On gère même les urgences : des clients qui viennent nous voir désespérés, parce qu'ils ont un gros souci et qu'ils ne savent pas où aller. On a des numéros directs aux urgences de certains hôpitaux". En l'occurrence, Saverne, Nancy, Strasbourg... Cette situation était très redoutée par les professionnels de la vision de la commune mosellane, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle soit si soudaine.

Deux plateaux boudés par les professionnels

Quelle perspective à l'avenir ? Flavien Hiebel, le gérant du magasin d'optique, a bien une solution : il a aménagé, au-dessus de sa boutique, deux étages de bureaux "pour accueillir de nouveaux ophtalmologues, ou tout professionnel de la vision". Deux fois 120m2 désespérément vides, depuis près de dix ans : Sarrebourg n'attire pas les jeunes médecins.

Depuis le 1er février dernier, les orthoptistes, spécialistes du dépistage oculaire mais non médecins, peuvent réaliser une première prescription pour des lunettes, pour les personnes âgées de 16 à 42 ans. Une alternative à connaître, si vous peinez à décrocher un rendez-vous.