Sarrians recrute une chasseuse de tête pour trouver un généraliste

Sarrians, France

La commune de Sarrians désespère de trouver un nouveau généraliste. L'un des trois médecins vient de prendre sa retraite. Mais au bout de plus d'un an de recherches et d'annonces, il n'a pas trouvé de remplaçant. Sur les deux médecins restants, l'un est en arrêt de travail. Pourtant, à Sarrians, les trois cabinets de généralistes sont associés dans un pôle médical situé a coté d'un pôle para-médical avec kiné, dentiste, infirmière, orthophoniste et dentiste.

La médecine libérale ne séduit plus

La situation devient si complexe que la mairie a fait appel a une chasseuse de tête. Véronique Andrivon-Robert, du cabinet Alpilles Recrutement Medical rencontre souvent de jeunes médecins "qui veulent des postes salariés. Ici, on a des gros cabinets magnifiques, dans des villages superbes et on n'a pas de candidat. Ils n'ont pas le goût de s'installer en libéral, ils n'osent pas se lancer".

Avec la pénurie de généralistes, un nouveau phénomène est apparu en France. Selon le Conseil de l'ordre des médecins, près de 17.300 praticiens ont cumulé emplois et retraite en 2018, trois fois plus qu'en 2010.